Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mozart Akademi tarafından Türk Eğitim Vakfı yararına düzenlenen Bahar Balosu'na katılarak eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekti. İzmir'de gerçekleştirilen gece, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetliyi aynı çatı altında buluştururken, elde edilecek gelirin Eğitim için İzmir Ele ele burs fonuna aktarılacağı belirtildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gecenin yalnızca bir dayanışma organizasyonu olmadığını, aynı zamanda gençlerin geleceğine umut olan önemli bir sosyal sorumluluk buluşması olduğunu ifade etti.

Sanat ve müziğin de ön planda olduğu gecede DJ Mono performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşatırken, sanatçı Karsu piyano performansıyla geceye damga vurdu.

Mutlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Mozart Akademi tarafından Türk Eğitim Vakfı yararına düzenlenen Bahar Balosu'nda çok değerli bir amaç için bir aradaydık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerimizin hayallerine ışık tutmak amacıyla geliri "Eğitim için İzmir Elele" burs fonuna aktarılacak olan bu anlamlı buluşma ile dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koyduk. DJ Mono ve Karsu'nun özel piyano performansıyla unutulmaz bir atmosfere dönüşen bu özel gecede emeği geçen herkese ve gençlerimizin aydınlık geleceği için destek veren tüm kurumlara ve kişilere teşekkür ediyorum."