Hikayesindeki ters köşelerle her hafta seyircisini şaşırtmayı başaran Eşref Rüya'da, sezon sonu yaklaştıkça heyecan ve gerilim katsayısı yükseliyor. Son bölümlerde canlandırdığı karakterin üst üste tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalması, ünlü başrol oyuncusunun yapımdaki geleceğini tartışmaya açtı. Peki, Eşref Rüya yeni sezonda neler olacak? Nisan karakteri hikayeye nasıl veda edecek? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA NİSAN ÖLÜYOR MU?

Sezon finali öncesinde başrol dinamiklerini temelden sarsacak gelişmeler kapıya dayandı. Nisan karakterinin hikaye içinde girdiği geri dönülmez çıkmazlar ve karşılaştığı büyük tehlikeler, karakterin sonunun geldiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Senaryo kulislerinden sızan bilgilere göre, Nisan'ın sezon finalinde dramatik bir şekilde hayatını kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yapımın izleyiciyi ekranda tutmak adına zaman zaman ters köşe hamleler yaptığı bilinse de bu kez karakterin hikayesinin tamamen bittiği belirtiliyor.

DEMET ÖZDEMİR EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Güçlü oyunculuğuyla Nisan karakterini adeta sırtlayan Demet Özdemir'in, yeni sezonda kadroda yer almayacağı konuşuluyor. Sosyal medyada da büyük tartışmalara yol açan söylentiler doğrultusunda, ünlü oyuncunun projeyle yollarını ayırdığı ve 3. sezonda Eşref Rüya kadrosunda bulunmayacağı iddialar arasında. Karakterin yaşadığı radikal olaylar, bu ayrılık algısını tamamen netleştirdi.