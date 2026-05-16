Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı doğrultusunda kentteki gençler için dolu dolu bir kutlama etkinliği hazırladı.

Ulusal Karikatür Sergisi ile açılışı gerçekleştirilen etkinlik zinciri; önümüzdeki günlerde basketboldan plaj voleyboluna, yogadan gençlik konserlerine kadar pek çok farklı aktiviteyle devam edecek.

Gündoğdu Meydanı’nda ilk kez potalar kuruldu

Üniversite öğrencilerini spor çatısı altında buluşturmayı planlayan Üniversiteliler 3x3 Basketbol Gençlik Kupası, bu yıl oldukça renkli geçecek. Organizasyon için Alsancak Gündoğdu Meydanı’na ilk kez taşınabilir özel bir basketbol sahası yapıldı.

Turnuvanın takvimi ve maç saatleri ise şu şekilde planlandı;

16 Mayıs: 12.00 - 20.00 saatleri arasında eleme maçları oynanacak.

17 Mayıs: Saat 14.00 ve 19.20’de çeyrek ve yarı final heyecanı yaşanacak. Hemen sonrasında saat 20.00’de ise şampiyonlara ödülleri takdim edilecek.

Bostanlı sahilinde voleybol ve müzik sesleri

Kutlamaların bir diğer durağı ise Bostanlı Plaj Voleybolu Tesisi. Bu yıl üçüncüsü yapılan liseler arası Plaj Voleybolu Turnuvası ve Genç Sahne Şenliği, sporla sanatı sahil şeridinde bir araya getiriyor.

Liseli gruplar sahada madalya mücadelesi verirken, okul grupları da kurulan sahnede canlı performanslarını yapacak.

Bostanlı'daki iki günlük yoğun programın detayları ise şu şekilde;

16 Mayıs: Plaj voleybolu elemeleri 10.00 - 17.00 arasında olacak. Genç Sahne’nin provaları ise 14.30 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

17 Mayıs: Sabah 09.30’da başlayacak eleme maçları 14.30’a kadar devam edecek. 15.00 - 17.00 saatleri arasında ise çeyrek ve yarı finaller oynanacak

Sahne performansları ve final: Genç Sahne’nin canlı konserleri 13.30 - 17.15 arasında olacak. Turnuvanın büyük finali saat 17.00’de, ödül töreni ise 17.30’da yapılacak.

Tarihi Şato binasında yoga

Kutlama haftasında gençlerin fiziksel ve zihinsel olarak rahatlaması için Şato binasında özel bir alan açılıyor.

Yoga eğitmeni Cem Karakoyun öncülüğünde yürütülecek "Gençlik Yogası ve Wellbeing" etkinliklerinde iki gün boyunca hem pratikler yapılacak hem de sağlık üzerine sohbetler gerçekleştirilecek.

Etkinlik saati saat programı:

16 Mayıs Cumartesi: 09.30’da Cem Karakoyun ve Funda Sünter ile başlangıç seviye yoga seansı yapılacak.

10.30’da bütünsel sağlık üzerine sohbet edilecek ve 11.30’da yine yoga pratiği ile ilk gün bitirilecek.

17 Mayıs Pazar: Saat 10.00’da Cem Karakoyun ve Yaren Çakmak ile yoga seansı başlayacak. 11.00’de Psikolog Sena Toros gençlerle stres ve odaklanma temalı sohbet edecek.

12.00’deki yoga pratiğinin sonrasında, saat 13.00’te Fizyoterapist Gamze Kuş "Lipo Ödem ve Vagus Siniri" temalı uygulamalı bir söyleşi gerçekleştirecek.

"Gençlik Nerede?"

Kutlamalara ise Vasıf Çınar Meydanı ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin gerçekleştirdiği ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler belli oldu.

Türkiye’nin her köşesnden gelen çizerlerin "Gençlik Nerede?" temasıyla katıldığı yarışmanın sergisi, gençlerin günlük hayatını, yaşadıkları zorunları ve geleceğe dair umutlarını mizahi bir anlatımla sokağa taşıyor. Sergi, 29 Mayıs tarihine kadar Vasıf Çınar Meydanı’nda ziyarete açık kalacak.

