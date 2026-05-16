Yurt genelinde bahar mevsiminin etkisini tam anlamıyla göstermesi beklenirken, bazı bölgelerde yaşanan ani hava değişimleri şaşkınlık yaratıyor. Batman'ın Sason ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, sokaklardaki manzarayı bir anda aylar öncesine götürdü.

KALDIRILAN SOBALAR TEKRAR KURULDU

Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşle birlikte özellikle sabah ve akşam vakitlerinde kendini hissettiren ayaz, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Isınma ihtiyacının mecburen ortaya çıkmasıyla kahvehane ile çeşitli iş yerlerinde bahar temizliği yapılarak sökülen odun sobaları, tekrar mekanların başköşesine yerleştirildi.

KIŞLIK KIYAFETLER GERİ DÖNDÜ

Sokaklarda kış aylarını aratmayan bir tablo oluşurken, yöre halkı yazlık giysilerini bir kenara bırakıp kalın kıyafetlerine sarıldı. Yılın beşinci ayında tekrar alevlenen ateşin çevresinde toplanarak ısınmaya çalışan bölge sakinleri, kahvehanelerdeki sıcak köşeleri hızla doldurdu.

ESNAFTAN SOĞUK HAVA SİTEMİ

İlçede uzun süredir ticari faaliyetlerini sürdüren yerel esnaf, karşılaştıkları olağan dışı durumu hayretle karşıladıklarını ifade etti. Baharın keyfini çıkarmayı umut ederken yeniden kış mevsimine dönüş yapıldığını aktaran vatandaşlar, mayıs ayında odun ateşiyle ısınmanın Sason için hiç alışılageldik bir durum olmadığını dile getirdi.