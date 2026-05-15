İzmir’de Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, SGK çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu sahnedeki yerlerini aldı. Konak'ta bulunan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda konser gerçekleştirilirken, yoğun katılıma sahne oldu. Gecede kurum çalışanları hem sanat performanslarıyla alkışları toplarken hem de yoğun çalışma temposunun ardından müzik dolu bir akşama sahne oldu.

Programda konuşan SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, SGK çalışanlarının haftasını kutladı ve kurumun İzmir’de yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgileri aktardı. Yoğun bir çalışma döneminin geride kaldığını ifade eden Baydilli, yeni merkez müdürlüklerinin kurulmasıyla birlikte emeklilik aylığı bağlama süresinin 3 güne kadar düşürüldüğünü ifade etti.

Dijitalleşmede yüzde 90 seviyesi!

Hidayet Baydilli, arşivlerin dijital ortama aktarılması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek yaklaşık 65 milyon evrakın tarandığını belirtti. Dijitalleşme oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığının altını çizen Baydilli, kalan kısmın da kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

“Aylarca hazırlandılar”

Konuşmasında SGK çalışanlarının özverisine de vurgu yapan Baydilli, kurum personelinin yoğun çalışma temposuna rağmen aylardır konser hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

“SGK büyük değişim yaşıyor”

Programda söz alan Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Onursal Başkanı Koçali Al da İzmir SGK yönetiminin kentte önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Al, SGK’daki dönüşüm sürecine de vurgu yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teşekkürlerini iletti.

Büyük beğeni topladı!

İzmir SGK İl Müdürlüğü çalışanlarının oluşturmuş olduğu Türk Halk Müziği Korosu, Şef Bahar Almaç yönetiminde sahne aldı. Etkinliğe Yasin Bulduklu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.