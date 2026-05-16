Son Mühür- İzmir haftasonuna su kesintisi ile uyandı. Bakım planlı çalışmalarının yanı sıra arıza kaynaklı da birçok ilçe susuz kalacak. 6 ilçe ve birçok mahalleyi etkisi altına alacak o kesinti listesi İZSU tarafından paylaşıldı.
16.05.2026 tarihli İZSU kesinti listesi:
Bergama – Turabey Mahallesi
Saat: 15.05.2026 / 23:44 - 16.05.2026 / 01:45 (Yaklaşık 2 saat)
Nedeni: Ana boru arızası
Foça – Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri
Saat: 16.05.2026 / 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)
Nedeni: Ana boru arızası
Kiraz – Cumhuriyet Mahallesi
Saat: 16.05.2026 / 08:20 - 13:00 (Yaklaşık 5 saat)
Nedeni: Müteahhit çalışması (Yeni yağmursuyu hattı yapımı esnasında ana borunun zarar görmesi)
Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri
Saat: 16.05.2026 / 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)
Nedeni: İstasyon kaynaklı elektrik arızası
Karabağlar – Basın Sitesi Mahallesi
Saat: 15.05.2026 tarihinden itibaren 28 gün boyunca, her gün 13:00 - 16:00 arası (3 saat)
Not: Pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı süresince kesinti yapılmayacaktır.
Nedeni: Altyapı yenileme ve arızalı branşmanların iyileştirilmesi çalışması
Konak – Alsancak, Kültür ve Turgut Reis Mahalleleri
Saat: 18.05.2026 Pazartesi / 09:00 - 17:00 (Yaklaşık 8 saat)
Nedeni: Yağmur suyu altyapı yatırımı kapsamında gerçekleştirilecek hat deplase (yer değiştirme) çalışması