Son Mühür- İzmir haftasonuna su kesintisi ile uyandı. Bakım planlı çalışmalarının yanı sıra arıza kaynaklı da birçok ilçe susuz kalacak. 6 ilçe ve birçok mahalleyi etkisi altına alacak o kesinti listesi İZSU tarafından paylaşıldı.

16.05.2026 tarihli İZSU kesinti listesi:

Bergama – Turabey Mahallesi

Saat: 15.05.2026 / 23:44 - 16.05.2026 / 01:45 (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: Ana boru arızası

Foça – Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri

Saat: 16.05.2026 / 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)

Nedeni: Ana boru arızası

Kiraz – Cumhuriyet Mahallesi

Saat: 16.05.2026 / 08:20 - 13:00 (Yaklaşık 5 saat)

Nedeni: Müteahhit çalışması (Yeni yağmursuyu hattı yapımı esnasında ana borunun zarar görmesi)

Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri

Saat: 16.05.2026 / 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)

Nedeni: İstasyon kaynaklı elektrik arızası

Karabağlar – Basın Sitesi Mahallesi

Saat: 15.05.2026 tarihinden itibaren 28 gün boyunca, her gün 13:00 - 16:00 arası (3 saat)

Not: Pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı süresince kesinti yapılmayacaktır.

Nedeni: Altyapı yenileme ve arızalı branşmanların iyileştirilmesi çalışması

Konak – Alsancak, Kültür ve Turgut Reis Mahalleleri

Saat: 18.05.2026 Pazartesi / 09:00 - 17:00 (Yaklaşık 8 saat)

Nedeni: Yağmur suyu altyapı yatırımı kapsamında gerçekleştirilecek hat deplase (yer değiştirme) çalışması