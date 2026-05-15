Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın ihale süreçlerine dair eleştirileri damgasını vurdu. Belediyenin ihale süreçlerini ve harcama kalemlerini tek tek mercek altına alan Atmaca, özellikle yüksek bedelli işlerin İzmir dışındaki firmalara pazarlık usulüyle verilmesine dikkati çekti. erek, kent kaynağının "heba edildiğini" savundu. İZSU’daki taşeron sayısından İZBETON üzerinden yürütülen araç kiralama ihalelerine, kentsel dönüşüm projelerindeki gecikmelerden Körfez temizliği için alınan ekipmanlara kadar pek çok konuda soru işaretlerini dile getiren Atmaca, “İzmirli’nin parası nasıl heba ediliyor” çıkışı yaptı.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “İZSU’da bizim tespit edebildiğimiz bin 310 taşeron var… Sayın Başkan’ın adaylık sürecinde Bayraklı Belediyesi’nde trafiğin yer altına alınacağına dair bir cümlesi var, “Bayraklı’yı denizle buluşturacağız” demiş. Bunları söylerken krediden bahsetmiş mi? Üst geçitlerin hali ortada. ESBAŞ önünde geçen dönemden beri önergesi verilmiş, ihalesi yapılmamış ve hala yapılamayan bir üst geçit var. İlla birisi mi ölecek? Bunlar Büyükşehir Belediyesi için çiğdem çerez projeler” dedi.

“İzmirli’nin parası nasıl heba ediliyor”

Daha sonra şirketler üzerinden eleştirilerini sürdüren AK Partili Atmaca, “İZBETON sizi yakından ilgilendiriyor… Özellikle çekiciler ve kara taşıtları kiralamalarında sizin geldiğiniz sürece kadar bütün bu işler İZBETON tarafından gerçekleştirilmiş. Hani beğenmediğiniz, ağzınıza dahi anmadığınız Tunç Soyer döneminden bahsediyorum. İhaleler 2021’den 2024’e kadar İZBETON tarafından kazanılmış. Kara taşıtı ihaleleri de İZBETON tarafından gerçekleştirilmiş. Siz göreve geldikten sonra 2024’ten sonra ihale süreci tamamlanır tamamlanmaz 10.01. 2025 ile 15.03.2025 tarihlerini kapsayan süreçte pazarlık usulüyle bu iş İstanbul firması ÇEVLOG A.Ş.’ye 163 milyon 355 bin bedelle doğrudan teminle verilmiş. Ardından yine EGETEM AŞ. İstanbul firmasına 208 milyon 518 bin lira bedelle verilmiş. Paralar saçma sapan harcanıyor dediler ya… Bu iki pazarlık usulü işten sonra 16.6.2025 ile 31.12.2025 dönemini kapsayan dönem için yine EGETEM AŞ. 466 milyon 489 bin lira bedelle bu işi tekrar almış. Açık ihalede sadece bir teklif var. İzmirlinin parasını nasıl heba edildiğini siz düşünün” ifadelerini kullandı.

“Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu”

2025 yılını kapsayacak şekilde Manas Yol Yapı Sanayi Limited Şirketi’ne 293 milyon 150 bin lira bedelle taş ocaklarından muhtelif ebatlarda agrega balas ve plentmiks üretilmesi ihalesi verildiğini ileri süren Atmaca, “Buna ilave olarak DHM Nakliyat şirketinde bu ocaktan diğer tesislere 29 milyon 461 bin 250 lira bedelle taşıma işi verildi. Ancak ne hikmetse 03.6.2025’te Petyat LTD’den 72 milyon bedelle merkez şantiyeden beton asfalt alındı. Yani hem ocağı işletmek için ihale açıyorsunuz, bu malzemelerin size gelmesi için hazırlık yapacaksınız ama siz gidip Pekyat isimli bir firmadan alıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” sorusunu yöneltti.

“Siz de bu mağduriyetin paydaşı oldunuz”

“20.05.2025 tarihinde 2 milyar 74 milyon 500 bin lira bedelle Örnekköy 3 ve 4 etap ihmal işleri 21B Pazarlık ile Okçuoğlu’na verildi” sözleriyle devam eden Atmaca, “Bu işin durdurulduğu söyleniyor. Geçen mecliste de sordum ama cevap gelmedi. Sebebi nedir? Hak edişlerin ödenmediği söyleniyor, bu doğru mu? Daha önce İZBETON’da bir süreç yaşandı, insanların paraları buharlaştırıldı. İnşaatlar başlamış ama teslim alınmış konut yok. İnsanlar ikinci defa para ödemelerine rağmen İzBB ya da kim yapıyorsa bu işi bu paraların ödenip ödenmediği konusunda bilgi istiyorum. 24.10.2025 tarihinde 3 milyar 289 milyon 500 bin bedelle Uzundere 3. Etap inşaatı Burakcan Yapı Tesis İş Ortaklığı Ankara’ya verildi. 25.12.2025 tarihinde 4 milyar 98 milyon 750 bin TL bedelle Uzundere 4. Etap Biroğlu Zet İnşaat Ankara’ya verildi. Üç iş toplamı yaklaşık 9.5 milyar lira. Üçü de İzmir dışı firmalara pazarlık usulü verilmiş. Neden? Bu soruyu İzmirli hemşehrilerimiz adına, mağdurlar adına, kooperatif mağdurları adına, mağdur ettiğiniz personel adına soruyorum. Bunun hesabı hukuk önünde elbet verilecek. Ancak bunun vebali sizin boynunuza. İnsanlar hem paralarını hem umutlarını yitirdi. Sizin bu sistemi tıkamak için elinden geleni yaptığınızı görüyoruz. Siz de bu mağduriyetin paydaşı oldunuz. 30.12.2025 tarihinde Johnteks A.Ş.’de makam şoförü kıyafeti, ayakkabı, genel müdür odası talimatı; İzmirli hemşehrilerimize sesleniyorum: Sizin paralarınız nerelere aktarılmış?” ifadelerini kullandı.

İZDENİZ’e bir kez de o sordu: Kedi kumu mu modifiye kil mi?

Son olarak “Gelelim İZDENİZ’e… Basına yansıdı; Körfez’e dökülen kedi kumu mu modifiye kil mi?” sorusunu da yönelten Atmaca, “Bakanlığın izin verdiği alanda mı kullandı mı yetki alanı dışına çıkıldı mı? AYDOS Global firmasından 31 milyon 600 bin lira bedelle modifiye kil spreyleme cihazı gerçekleştirilmiş. Bu cihaz kullanılıyor mu çürüyecek mi? Hemen ardından Velog Mühendislik firmasından 2 milyon 110 bin bedelle cihaz alınmış bu ekipmanların akibeti nedir? 32 milyon 299 bin 927 lira bedelle İstanbul Şehir Hatlarından deniz taksi alınmış, ben görmedim. Gören varsa açıklasın” diye konuştu.