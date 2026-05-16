Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, şehirdeki eski ve dayanıksız binaların depreme karşı güvenli hale getirilmesi için uygulamaya koyduğu "İzmir Yenileniyor" platformu yeni bir döneme geçti.

Vatandaşlara kentsel dönüşüm sürecinde rehberlik eden dijital platform, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan resmi marka tescil belgesini aldı.

Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ (EGEŞEHİR) ortaklığında sürdürülen proje, bu tescille beraber kurumsal kimliğini daha da sağlamlaştırdı.

Şehrin riskli yapı stokunun dönüştürülmesi sürecinde vatandaşın en büyük bilgi kaynağı haline gelen platform, resmi olarak güvence altına alınmış oldu.

"İzmir Yenileniyor" nedir? Sistem, "izmiryenileniyor" web adresi üzerinden bizzat online olarak hizmet veriyor. Temel amacı ise evini değiştirmek, depreme dayanıklı ve çevre dostu bir binada oturmak isteyen İzmirlilere yol göstermek.

Süreç içindeki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi planlayan platform, tamamen toplum yararını esas alarak çalışıyor.