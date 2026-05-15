Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP lideri Özgür Özel’in de katıldığı Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Lansmanı’nın sunumunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Helil Kınay: Afetlere dirençli bir ilçe istiyoruz

Lansman töreninin sunumunu gerçekleştiren ve ilçede bulunan mahallelerde risk temelli bir çalışma başlattıklarının altını çizen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Karabağlar, İzmir’in en büyük ilçelerindendir. İzmir’in merkezinde yer alan kentin kalbidir. Kentsel dönüşümü konuşurken, bilim ve mühendislik ile katılımcılıkla yürümek gerekiyor. İlçemizdeki 58 mahallede risk temelli bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı da İzmir Kalkınma Ajansı ile ortak şekilde gerçekleştirdik. Şu anda da strateji belgemizin yüzde seksenini planlamış bulunmaktayız. Güvenli barınma hakkını önceleyen afetlere karşı dirençli bir ilçe istiyoruz.” diye konuştu.

“Sadece binaları değil yaşamı da dönüştürmek istiyoruz”

Son olarak, ilçede sadece binaları değil yaşamı da dönüştürmek istediklerinin altını çizen Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, projeyi hayata geçirmeye çok yakın olduklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Mahallelerimizde komşularımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda çeşitli anketler ve taşınmaz tespitleri olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçleri bakanlık ile koordineli şekilde yürüttük. Bir taraftan kentsel dönüşüm sürecinde ilkleri yapmaya çalıştık.

Pazartesi itibariyle uzlaşma görüşmelerimiz başlayacak bu sürecin de tamamlanmasıyla birlikte inşaat süreci Osman Aksüner Mahallesi’nde başlayacak. Biz sadece binaları değil yaşamı da dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vererek, tüm ayrıntılı inceleyerek vatandaştan yana kamudan yana ve barınma hakkından yana bir anlayışla beraber bu dönüşüm modelini oluşturuyoruz. Artık bu adımları hayata geçirmeye çok yakınız. Bu aşamaya kadar bizlere destek olan, bu yolu yürürken bize cesaret veren Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki genel başkanlarımızdan Murat Karayalçın’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Murat Karayalçın: AK Parti kentsel dönüşümde sınıfta kaldı

Başkan Kınay’ın ardından kürsüden konuşan SHP’nin önceki dönem genel başkanlarından Murat Karayalçın ise AK Parti’nin özellikle kentsel dönüşüm alanında sınıfta kaldığı açıklayarak, “Burada anahtar yapılacak her şeyi halk ile birlikte yapmaktır. Ancak kendi kafanıza göre bir şeyler yaparsınız istediğiniz sonucu alamazsınız. AK Parti kentsel dönüşümde havlu atmıştır, ancak CHP burada yeni bir destan yazacaktır.” dedi.