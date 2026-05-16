Son Mühür/Selda Meşe- İzmir'in Konak ilçesinde mahalle sakinlerini isyan ettien kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu temzilendi. Halk sağlığını tehdit eden ve yoğun kokuya sebep olan dairenin temizlenmesiyle sokak ve apartman sakinkeri rahat bir nefes aldı .

1o ton çöp çıkarıldı



Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı. Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçerek Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak’ta, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve müdahale etti. Apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı. Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan ve hayretler içinde bırakan çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı.

Konak Belediyesi, çevreyi ve halk sağlığını tehdiit eden her duruma karşı çalışmalarını sürdürmeye deam ediyor. Çöp ev ihbarı için 444 35 66 numaralı telefon üzerinden vatandaşın ihbarda bulunabileceği ve en kısa sürede yaşanan soruna çözüm bulunacağı kaydedildi. Çöp evlere müdahale sırasında emniyet güçleri ve adli makamların da yardımıyla tahliye işlmleri yasal bir süreçle gerçekleştiriliyor.