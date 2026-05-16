Son Mühür- Kapshon Ayakkabı ve Giyim'in sahibi Hakan Solak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.

Solak, paylaşımında CHP Karşıyaka ilçe başkanlığı tarafından kendisine disiplin soruşturması başlatıldığına dair resmi yazsının olduğunu belirtti. Sosyal medya paylaşımlarında Karşıyaka Belediye Başkanı'na yönelik eleştirilerin ardından disipline sevk edildiğini söyledi.

Solak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Değerli dostlarım, Bugün CHP Karşıyaka ilçe yönetimin den gönderilen mektub tarafıma ulaştı. Mektup içeriğin de yazılanlara göre CHP üyesi olarak K.Yaka belediye başkanını sosyal medya üzerinden eleştirerek disiplin suçu işlemişim. Savunmamı istiyorlar

.

Karşıyaka da yaşayan ve ticaret yapan bir insanım. Belediye başkanının kendime göre olumsuz gördüğüm icraatlarını eleştiri hakkımı kullanarak yaptım. Sosyal medya üzerin den yazdıklarım ve paylaştıklarım hepsi acı ama yalın GERÇEKLER. K.Yaka CHP ilçe yönetimi bu yanlışları görüp bu yanlışlara çanak tutuyorsa ses çıkartmıyor ve kayıtsız şartsız taraf oluyorsa bu işe bu yanlışlara alet olmuşlar demektir. Belediye başkanı hakkında gerçekleri ve yanlışları sosyal medya üzerinden dile getirdiğim için partimizin taraflı yöneticileri tarafından disipline sevk edilmemin üzüntüsü içerisindeyim. Savunmamı siz taraflı K.Yaka CHP ilçe yöneticilerine vermiyorum. Partimden e-devlet üzerin den direk istifa ediyorum. Ve CHP gönülden bir üyesi olarak eleştiri hakkımı dünden çok daha güçlü ve tarafsız bir şekilde yapacağımın siz Karşıyakalı dostlarıma söz veriyorum. CHP bir arkadaşınızım her daim CHP arkadaşınız olarak partiye üye olmadan da fikirlerimi düşüncelerimi rahatlıkla ifade ederek sosyal demokrat yürekli onun bunun adamı olmayan fikri hür, vicdanı hür, CHP arkadaşlarım ile partimize dışarıdan hizmet etmeye güçlü bir şekilde bu yapılanları kenara not ederek devam edeceğim"