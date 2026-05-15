Hayvan pazarlarında bu yıl fiyatlar, artan yem ve lojistik maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir değişim gösterdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kurbanlık telaşı şimdiden başlarken, vatandaşlar "dana, düve ve hisse fiyatları ne kadar oldu, küçükbaş fiyatları kaç liradan başlıyor" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2026 yılında kurbanlık fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar...

2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılı büyükbaş kurbanlık piyasasında fiyatlar, hayvanın cinsine ve kilosuna göre farklılık gösteriyor. Besi maliyetlerindeki artışın doğrudan yansıdığı büyükbaş kategorisinde, danalar 140 bin TL ile 260 bin TL arasında alıcı buluyor. Daha iri ve besili olan tosun fiyatları 180 bin TL'den başlayıp 320 bin TL'ye kadar çıkarken, düve fiyatları ise 130 bin TL ile 220 bin TL bandında seyrediyor. Özellikle ithal ve özel besi hayvanlarda bu rakamların daha üst seviyelere ulaşması bekleniyor.

2026 KURBANLIK HİSSE ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Büyükbaş kurbanlığa ortak girmek isteyen vatandaşlar için hisse bedelleri de netleşmeye başladı. 2026 yılı için bir kişilik kurbanlık hisse fiyatı, hayvanın toplam ağırlığına ve kesim organizasyonunun detaylarına göre 22 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. 7 kişilik ortaklıklarda toplam bedel hayvanın kilosuna göre belirlenirken, İslami usullere uygun kesim ve pay etme hizmeti sunan yerlerde fiyatlara hizmet bedeli de ekleniyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde ise hisse fiyatlarının Türkiye ortalamasının biraz daha üzerinde seyrettiği gözleniyor.

2026 KÜÇÜKBAŞ KOYUN, KOÇ VE KEÇİ FİYATLARI

Küçükbaş kurbanlık tercih edenler için de bu yıl rakamlar yukarı yönlü bir grafik çiziyor. Küçükbaş türlerine göre ortalama fiyat listesi şu şekilde belirlendi:

Koyun: 18.000 TL – 35.000 TL

Koç: 22.000 TL – 45.000 TL

Keçi: 17.000 TL – 30.000 TL Özellikle kurbanlık vasfı yüksek, besili koçlar pazarlıkların en sıkı geçtiği grup olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL KURBANLIK FİYAT LİSTESİ

Büyükşehirlerdeki nakliye ve barınma maliyetleri, kurbanlık fiyatlarını Anadolu'ya oranla daha yüksek seviyelere taşıyor. İstanbul'da büyükbaş dana fiyatları 200 bin TL sınırını zorlarken, küçükbaş koyunlar 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ankara'da üreticiye yakınlık avantajıyla fiyatlar nispeten daha dengeli seyrediyor. Koç fiyatları 20 bin TL ile 38 bin TL arasında değişiyor. İzmir'de ise organik besi çiftliklerinde büyükbaş fiyatları 280 bin TL, küçükbaş fiyatları ise 40 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Uzmanlar, fiyat araştırmasının yanı sıra hayvan seçiminde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı görünmesi, çok zayıf olmaması ve yürüyüşünde bir engel bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hayvanın küpesinin olması ve veteriner kontrol belgelerinin bulunması en kritik şartlar arasında yer alıyor. Dini açıdan yaş kriterini doldurmuş olması da seçim yaparken mutlaka kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli husus olarak belirtiliyor.