Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreni, ailelerin katılımıyla sade bir organizasyonla gerçekleştirildi.

50 kişilik organizasyon

İstanbul’daki Feriye Lokantası’nda düzenlenen nişan merasimine yaklaşık 50 kişi katıldı. Törende yalnızca çiftin yakın aile üyeleri ve sınırlı sayıda davetli yer aldı. Organizasyonun gösterişten uzak ve samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi.

“Kız İsteme” geleneği

Nişan töreni kapsamında geleneksel “kız isteme” merasimi de yapıldı. Ailelerin bir araya geldiği törende, çiftin yakın çevresi bu özel ana tanıklık etti.

Duygu Karabaş kimdir?

Nişan haberinin ardından Duygu Karabaş kamuoyunda merak edilen isimler arasında yer aldı. Dijital sanat ve iletişim alanında faaliyet gösteren Karabaş, özellikle dijital portre çalışmalarıyla tanınıyor. Disiplinlerarası üretimleriyle dikkat çeken Karabaş’ın, sanat ve iletişim alanındaki projeleriyle öne çıkan bir isim olduğu belirtiliyor.