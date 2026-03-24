Son Mühür- Bir yandan İran'ı diğer yandan güney Lübnan'ı cehenneme çeviren İsrail jetleri, önümüzdeki dönemde yakıt sıkıntısı tehlikesiyle baş başa kalabilir.

Sıcak gelişmenin nedeni İsrail jetlerinin yakıt konusunda ana tedarikçisi olan Teksas'taki Valero Rafinerisi'nde yaşananlar.

Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Valero Energy şirketine ait rafineride patlama yaşandığı belirtildi.

Patlama nedeni araştırılıyor...



Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.



Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.

İran medyası: Biz vurduk...



İran medyası, ABD'nin en büyük tesislerinden biri olan Valero petrol rafinerisinde yaşananların kaza olmadığını iddia ederek, Şahid-35 adlı dronla vurulduğunu öne sürdü. ABD medyasında tesisteki hasarın büyük olması ve yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının gecikmesi halinde ülkede benzinin 6 doların üzerine çıkabileceği yorumları yapılıyor.