Son Mühür- Demokrasi ve özgürlük söyleminin tapusunun kendisine ait olduğunu savunan Batı, İran merkezli savaşta gerçek yüzünü gizleyemedi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik olarak Destansı Öfke Operasyonu türünden havalı bir isimle başlattığı savaşta ilk sınıfta kalanlar Batı medyası oldu.

Basın özgürlüğünü dillerinden düşürmeyenlerin tam tersi bir noktada olduğunu ortaya çıkartansa, Fransız haber kanalı LCI'nin Tahran muhabiri oldu.

Fransız muhabirin tepkisi...



Fransa'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın,

''Fransız haber kanalı LCI'nin Tahran muhabiri ile Whatsapp yazışmaları yanlışlıkla ekrana yansıdı.

Muhabir " Beni bağlamayın artık, bıktım sürekli sansür uygulamanızdan" diyor.

Belli ki kanal muhabirin ekranda neleri anlatacağına müdahale ediyor. Önceden belirliyor'' hatırlatmasında bulundu.



Fransa'da medya tek sesli...



''Fransa'da sanılanın aksine tv ve gazeteler tek seslidir. Özellikle dış haberlerde devletin onayladığı metin dışında aykırı bir ses duyamazsınız'' vurgusunda bulunan Aydın,

''Basın özgürlüğü falan hikayedir.

Ulusal çıkarlar önceliklidir.

Hem basın özgürlüğü vs Batı'da olmaz, o başka ülkelerde sopa olarak kullanılır.

İbretlik bir durum'' mesajı verdi.

