Siyaset gündemi, CHP içindeki kurultay tartışmaları ve beraberinde gelen yargı kararıyla yeni bir döneme girdi. Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması, milletvekilleri düzeyinde de yankı buldu. Yeni dönemde parti yönetiminin alacağı disiplin kararları merak edilirken, en çok konuşulan isimlerin başında mevcut Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yer alıyor. Peki, Ali Mahir Başarır CHP'den ihraç mı edilecek? Ali Mahir Başarır kimdir? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ALİ MAHİR BAŞARIR CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, aldığı tarihi kararla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı tamamen geçersiz saydı. Bu kararla birlikte Özgür Özel ve seçilen tüm parti organlarının görevine son verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirildi.

Yargı kararının ardından Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerden sızan bilgiler, parti içinde yeni bir disiplin dalgasının başlayacağına işaret ediyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi için kapsamlı bir dosya hazırlığı başlattı. Önümüzdeki günlerde Başarır'ın resmi olarak disipline sevk edilmesi bekleniyor.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Ali Mahir Başarır, 1975'te Mersin’in Tarsus ilçesinde Abdullah ve Gülseren Başarır çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu yer olan Tarsus’ta tamamlayan Başarır, üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. 2000'de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından kendi hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaya başladı. Başarır, meslek hayatı boyunca özellikle ceza hukuku alanında uzmanlaştı.

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN SİYASİ HAYATI VE KARİYERİ

Siyasete çok genç yaşlarda adım atan Ali Mahir Başarır, 1992 yılında kurulan CHP Gençlik Kollarının kurucu üyeleri arasında yer aldı. Parti tabanından yetişen Başarır, genel seçimlerde başarı göstererek 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

Mecliste görev yaptığı süre boyunca TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği görevini yürüten tecrübeli hukukçu, son dönemde CHP Grup Başkanvekili olarak parlamentoda aktif rol aldı. İyi derecede İngilizce bilen Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de bulunuyor.