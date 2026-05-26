Yapılan araştırmalar, pek çok İzmirli kiracının aslında Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre mülk sahibinin ödemesi gereken kalıcı bina masraflarını da üstlendiğini gösteriyor. Hukuki düzenlemelere göre, bir gayrimenkulün demirbaş eşyalarına veya ana yapısına yapılan yatırımların sorumluluğu tamamen ev sahibine aittir. Kiracı ise sadece binanın aydınlatılması, temizlenmesi ve personel ücretleri gibi aylık tüketim kalemlerinden sorumludur.

İzmir'de barınma krizine aidat baskısı eklendi

İzmir'in Karşıyaka, Bornova ve Çiğli gibi yoğun nüfuslu ilçelerinde aidat rakamlarının kontrolsüz yükselişi, kiracıların mevcut evlerini terk etmelerine yol açan önemli bir etkene dönüştü. Birçok sitede aidatların kiralarla yarışır seviyeye gelmesi üzerine yasal hakların korunması zorunlu hale geldi. İzmirli kiracıların, yönetimler tarafından gönderilen hesap makbuzlarını dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor. Kanun, binaya kalıcı değer katan harcamaların faturasını doğrudan mülk sahibine kesmektedir ve bu masrafların kiracı aidatlarına yansıtılması hukuken geçersizdir.

İzmirli ev sahiplerinin yasal olarak üstlenmesi gereken ana harcamalar

Bina bütünlüğünü koruyan ve konutun piyasa değerini yükselten her türlü yenileme faaliyetinin mali yükü ev sahibinin üzerindedir. İzmir'deki kiracıların ödemekten muaf olduğu ve aidat dökümlerinde gördüklerinde itiraz etmeleri gereken temel kalemler şunlardır:

Binanın deprem riskine karşı dayanıklılığını artıracak statik güçlendirme çalışmaları,

Ortak alandaki jeneratör, su pompası, hidrofor gibi büyük cihazların yenileme masrafları,

Çatının komple aktarılması, izolasyon işlemleri ve dış cephe boya-yalıtım bütçeleri,

Asansör kabinlerinin, motorunun ya da merkezi ısıtma kazanının köklü parça değişimleri,

Rezidans veya sitelerdeki spor salonu, havuz gibi sosyal tesis yatırım maliyetleri,

Taşınmaza ait resmi emlak vergisi yükümlülükleri ile yıllık Zorunlu Deprem Sigortası (DASK).

İzmir genelinde site yönetimlerine enflasyon freni

Mükelleflerden gelen yoğun şikayetlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fahiş aidat artışlarına karşı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, site yönetimlerinin yapacağı fiyat artışlarının ülkedeki enflasyon oranını aşmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. İzmir'deki denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilirken, usulsüz harcama kalemi yansıtan yönetimler mercek altına alınacak. İzmirli kiracılar, geçmişte yanlışlıkla ödedikleri demirbaş bedellerini yasal makbuzlarla belgeleyerek mevcut kira borçlarından düşme hakkına sahiptir.