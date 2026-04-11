Son Mühür- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’a yönelik politikalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail’in İran’ın “terör rejimi” olarak tanımladığı yapı ve ona bağlı unsurlara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan’a yönelik sert ifadeler

Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hedef alındı. Netanyahu, Erdoğan’ın söz konusu yapılarla uyum içinde hareket ettiğini öne sürerek, Kürt vatandaşlara yönelik politikalar üzerinden eleştirilerde bulundu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Liderliğimdeki İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun uzantılarına (vekil güçlerine) karşı mücadeleye devam edecektir. Aksine Erdoğan onlara yardım ediyor ve hatta kendi Kürt vatandaşlarını katlediyor.”