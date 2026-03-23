İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ABD arasında gündeme gelen olası anlaşmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in güvenlik önceliklerinin her türlü anlaşmada korunacağını vurguladı.

Trump ile kritik görüşme

Netanyahu, yaptığı video açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, bölgede devam eden askeri operasyonlar ve İran’la yürütülen diplomatik süreç ele alındı.

Netanyahu, Trump’ın mevcut askeri başarıların diplomatik bir anlaşmayla kalıcı hale getirilebileceği görüşünde olduğunu aktardı.

“Anlaşma olsa da operasyonlar sürecek”

İsrail Başbakanı, olası bir anlaşma sürecine rağmen askeri operasyonların devam ettiğini belirtti. İran ve Lübnan’a yönelik saldırıların sürdüğünü ifade eden Netanyahu, İsrail’in sahadaki hedeflerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Füze ve nükleer program hedefte

Netanyahu, İran’ın füze ve nükleer kapasitesine yönelik operasyonların sistematik şekilde sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda yürütülen saldırıların, İran’ın askeri gücünü zayıflatmayı amaçladığını dile getirdi.

Hizbullah’a ağır darbe iddiası

Açıklamasında Lübnan’daki Hizbullah’a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, örgüte karşı “ağır darbeler” indirildiğini savundu. İsrail’in kuzey sınırındaki güvenlik risklerinin azaltılması için bu operasyonların sürdürüldüğünü belirtti.

Nükleer bilim insanlarına yönelik operasyon iddiası

Netanyahu, son günlerde İranlı iki nükleer bilim insanının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Bu tür operasyonların, İran’ın nükleer programını sekteye uğratmayı hedeflediğini ifade etti.

“Hayati çıkarlarımız korunacak”

İsrail Başbakanı, ABD ile İran arasında olası bir anlaşma ihtimaline ilişkin net bir mesaj verdi. Netanyahu, “Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız” diyerek İsrail’in güvenlik önceliklerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Bölgede gerilim yüksek

Netanyahu’nun açıklamaları, Orta Doğu’da devam eden gerilimin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, askeri operasyonlar ile diplomatik temasların eş zamanlı ilerlemesinin bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Gözler olası anlaşmada

ABD ile İran arasında yürütüldüğü iddia edilen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı, bölgesel güvenlik açısından kritik önem taşıyor. İsrail’in bu süreçteki tutumu ise olası anlaşmanın kapsamını doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.