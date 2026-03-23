İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Bu süreçte arkadaşı olan futbolcu Kubilay Kundakçı’dan destek aldığı öğrenildi.

Kundakçı ve beraberindeki kişiler, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önünde araç içinde beklediği sırada saldırıya uğradı.

Kurşunların hedefi oldu

İddiaya göre olay yerine gelen şüphelilerden biri, araç içerisinde bulunan gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet silahı ele geçirildi

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen şüphelileri kısa sürede yakaladı. Operasyon kapsamında cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe’de adliyeye sevk edildi.

Saldırının detayları ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde, Kundakçı’nın park halindeki araçta bulunduğu sırada olay yerine iki ayrı araçla gelen şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerden birinin doğrudan araca ateş açarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

7 şüpheli için tutuklama talebi

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 7’si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol talep edilirken, bir kişinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Cinayetin nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin detayları da yürütülen incelemeler kapsamında değerlendiriliyor.

Kamuoyunda yankı uyandırdı

Genç bir futbolcunun hayatını kaybettiği olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın sonucu ve mahkeme süreci merakla bekleniyor.