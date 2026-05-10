Son Mühür- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Katıldığı bir programda sürecin seyrine dair detaylar paylaşan Çiftçi, özellikle belediyelere ve bu alanda hizmet veren bazı yapılara dair uyarılarda bulundu.

Sokaklar için tarih verildi

Sokak hayvanlarının tedavi süreci ve güvenli alanlara taşınması adına Türkiye genelinde büyük bir mesafe kat edildiğini dile getiren Bakan Çiftçi, şu anki başarı oranının %80 seviyelerine ulaştığını vurguladı.

Çalışmaların tarihi hakkında konuşan Çiftçi, "Hayvanların tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz.

Bu süreçte önceliğimiz hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanlarımızı daha sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

"Görevini yapmayan belediye başkanları bedelini ve cezasını ödeyecek"

Çalışmaların sağlıklı yürümesi için belediyelerin üzerine düşen yasal sorumlulukları hatırlatan Çiftçi, "Güvenli sokaklar istiyoruz. Hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır.

Görevini yapmayan belediye başkanları da bundan sonra bunun bedelini ve cezasını ödeyecek. Bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Burada belediyelere düşen görevler de var.

Burada asıl görev belediyelerin tabii. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi çözme veriyor. Lütfen belediyeler barınakları kursunlar, isteyenler de sahiplensin." dedi.