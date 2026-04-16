İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Netanyahu, ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve geçici ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Netanyahu, askeri gelişmeler ve diplomatik temaslar hakkında konuştu.

Hedefler örtüşüyor açıklaması!

Netanyahu tarafından ABD ile İran arasındaki temasların yakından takip edildiğini belirtti. İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında da konuşan Netanyahu, zenginleştirilmiş materyallerin yok edilmesi ve ülkenin zenginleştirme kapasitesinin tamamen sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Savaş ihtimali gündemdeki yerini koruyor!

Çatışmaların geleceğine ilişkin de konuşan Netanyahu, kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Binyamin Netanyahu, olası gelişmelere karşı hazırlıklı olduklarını da sözlerine ekledi. Netanyahu, “Savaşın yeniden başlama ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, tüm senaryolara hazırız” ifadelerini kullandı.

Lübnan konusunda ne dedi?

Netanyahu, Lübnan ile yürütülen temaslar hakkında da konuştu. Netanyahu tarafından, Hizbullah ile devam eden çatışmalarla paralel şekilde diplomatik görüşmelerin de sürdüğü belirtildi. Netanyahu, müzakerelerde iki temel hedefin öne çıktığını belirtirken bu hedefleri ise; Hizbullah’ın sınır hattından uzaklaştırılması, kalıcı bir barış ortamının sağlanması olarak açıkladı.