Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü-Sen, Tec-Sen, Öğretmen Sendikası üyesi iki bine yakın öğretmen, okullardaki şiddete sert tepki gösterdi. Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklama yaptı.

Gündüz İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde açıklama yapan sendika yönetici ve üyeleri, akşam da Ankara’nın yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbete başlayan öğretmenler, 16 Nisan’da geniş katılımlı bir protesto eylemine hazırlanıyor. Gündüz İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Eğitim-İş İzmir Şube yöneticileri ve üyeleri aynı gün Ankara’ya uçtu. Bakanlık önünde nöbet tuttuklarını anlatan sendika temsilcileri, “Yarın tüm illerden eyleme katılan sendikaların temsilcileri ve üyeleri Ankara’da buluşacak” dedi. CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal da öğretmenlerin eylemine destek verdi. Tanal, alana gelerek öğretmenlerden eylem hakkında bilgi aldı.