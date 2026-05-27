İzmir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurban kesim alanlarında büyük bir hareketlilik başladı. İzmirliler, belediyenin belirlediği noktalara erken saatlerde akın etti. Bornova Işıkkent Mahallesi'ndeki modern kesim merkezi, bu yıl da kurban ibadetini yerine getirmek isteyen yüzlerce vatandaşın ilk tercihi oldu.

Sıra bu yıl daha hızlı ilerliyor

Kesim alanında işlemlerin organize yürütülmesi, vatandaşların bekleme süresini kısalttı. Dört yıldır kurbanını aynı noktada kestirdiğini belirten Ferhat Karaçelik, tesisteki düzenden memnun kaldı. Canlı ağırlığı 600 kilogramı bulan büyükbaş hayvanını profesyonel ekiplere teslim eden Karaçelik, "Hayvanı severek aldık. Burada kesip 8-9 parçaya bölüyorlar. Biz de payları alıp dağıtacağız. Allah ibadetlerimizi kabul etsin" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Alanda her bütçeye ve talebe uygun kesim hizmeti sunuluyor. Ekipler aralıksız çalışıyor.

"Pazarın gözdesi Maşallah"

Işıkkent'teki kesim noktasının bu yılki en dikkat çekici misafiri ise yaklaşık 800 kilogramlık ağırlığıyla bir boğa oldu. Hayvanın büyüklüğü alandakilerin de ilgisini çekti. Rekor ağırlıktaki bu büyükbaşı satın alan Topçu Taşçı, pazarın en cüsseli hayvanını seçtiklerini vurguladı. Taşçı, "Boğamız en az 800 kilo gelir. İri gövdesinden dolayı ismi ancak 'Maşallah' olur. Bu yıl kesim noktasındaki organizasyon geçen seneye göre çok daha başarılı. Sıra hızla ilerliyor, mağduriyet yaşamadık" dedi.

Erzurum’dan gelen 30 büyükbaş kapış kapış gitti

Kesim merkezinin hemen yanı başında kurulan kurbanlık satış noktasında da son dakika hareketliliği yaşandı. Birçok besici elindeki hayvanları bayramın ilk saatlerinde tamamen tüketmeyi başardı. Erzurum’dan İzmir’e gelen esnaf Nafiz Esengül, getirdiği 30 büyükbaş hayvanın tamamını sattığını söyledi.

Fiyatların bu yıl piyasa koşullarına göre şekillendiğini ifade eden Esengül, piyasayı şu sözlerle özetledi:

"Hayvanlarımızı 120 bin lira ile 170 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıp bitirdik. Şükür, İzmir'de çok güzel insanlarla esnaflık yaptık. Bazı üretici komşularımızın elinde hala birkaç hayvan var. İnşallah onlar da kurbanlıklarını en kısa sürede ellerinden çıkarırlar."

