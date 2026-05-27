Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, Çamdibi’nde yaşayan zihinsel engelli 40 yaşındaki Selçuk Kosova için sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi.

Her gün mahalledeki temizlik işçilerini ve çöp kamyonlarını kapıda bekleyen Kosova’yı, bu kez yolunu gözlediği belediye ekipleri ziyaret etti. Temizlik işçileri, Kosova’nın evine üzerinde temizlik aracı görseli bulunan özel bir pasta götürdü.

En büyük sevgisi temizlik araçları

Zihinsel engelli Selçuk Kosova'nın en büyük ilgi alanı, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve temizlik araçları. Mahallede görev yapan temizlik personeliyle her gün sohbet eden Kosova, ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Bornova Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü, Kosova'nın bu sevgisi üzerine harekete geçerek Çamdibi'ndeki eve sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye çalışanları, Kosova’nın ilgi duyduğu çöp konteyneri boşaltan temizlik aracının fotoğrafıyla süslenen pastayı eve getirdi. Karşısında ekipleri ve pastayı gören Kosova, büyük heyecan yaşadı. Kutlamada pasta, Kosova ve her gün selamlaştığı belediye işçileri tarafından birlikte kesildi.

"Belediyemiz her zaman yanımızda"

Oğlunun mutluluğuna tanıklık eden 70 yaşındaki anne Mergüze Kosova, Bornova Belediyesi’ne ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür etti. Anne Kosova, "Selçuk bugün çok mutlu oldu. Onu mutlu görmek bizi de derinden etkiliyor. Belediyemiz her zaman yanımızda oldu" dedi.

"Kurulan bağ her şeyden değerli"

Engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde yer almasının önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Küçük dokunuşların büyük mutluluklara dönüştüğünü belirten Başkan Eşki, "Sevgiyle kurulan bağ her şeyden değerli" ifadelerini kullandı.

Selçuk Kosova için düzenlenen bu sürpriz, belediye çalışanları ile vatandaşlar arasında sahada kurulan bağın en somut örneklerinden biri oldu. Ekipler, kutlamanın ardından mahalledeki mesailerine geri döndü.

