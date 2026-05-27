Bornova’da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Küçükpark, sıra dışı bir firar olayına sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, sahibinin bir anlık boşluğundan yararlanan kurbanlık bir dana, ipini kopararak özgürlüğe doğru koşmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşların ve sürücülerin şaşkın bakışları arasında kalabalığa dalan öfkeli kurbanlık, caddede uzun süre heyecanlı ve tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

O anlar anbean kamerada

Bir anda karşılarında hızla koşan danayı gören çevre sakinleri ve kafelerde oturan vatandaşlar panik içinde sağa sola kaçıştı. Kaldırımlarda ve yollarda ters yönde ilerleyen hayvan, Küçükpark sokaklarında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı. Çaresiz kalan hayvan sahibi ise firari danayı zapt edebilmek ve çevreye zarar vermesini engellemek için arkasından metrelerce koşturdu. Sahibinin nefes kesen yakalama mücadelesi ve vatandaşların yaşadığı o panik dolu dakikalar, çevredeki meraklı gözler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kayda alındı.