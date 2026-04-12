Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele, yüksek tempolu ve bol gollü geçti. Karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda karşılıklı goller

Ev sahibi Göztepe, 24. dakikada Juan’ın golüyle öne geçerek maça hızlı başladı. Ancak konuk ekip Kasımpaşa, ilk yarının son anlarında 45+1’de Mortadha Ben Ouanes ile skoru eşitledi ve devre 1-1 tamamlandı.

Kasımpaşa öne geçti, Göztepe geri döndü

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak’ın golüyle üstünlüğü ele geçirdi. 76. dakikada Göztepe oyuncusu Filip Krastev’in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı ve skor 3-1’e geldi.

Bu bölümde Göztepe tribünlerinden takıma yönelik tepkiler yükseldi.

Son bölümde büyük geri dönüş

Maçın son dakikalarında baskısını artıran Göztepe, 82. dakikada Jeferson’un penaltı golüyle farkı bire indirdi. 89. dakikada Malcom Bokele’nin golüyle beraberliği yakalayan İzmir temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Kasımpaşa 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın uzatma anlarında Kasımpaşa’da Kerem Demirbay, üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Puan durumu ve son form grafiği

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 47’ye yükseltirken, son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiş oldu. Kasımpaşa ise küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesinde önemli bir 1 puan alarak 28 puana ulaştı.