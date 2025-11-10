Veteran güreşte Türkiye’nin yeni dönemi... Macaristan’ın Tatabanya kentinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’na Türkiye, yaklaşık 60 kişilik bir sporcu ve destek ekibiyle katıldı.



Türkiye, yaklaşık 60 kişilik bir sporcu ve destek ekibiyle Macaristan’ın Tatabanya kentinde düzenlenen

Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’na katıldı. Bu katılım, Türkiye’nin bu alanda artık sadece gençlerle

değil, deneyimli sporcularla da var olma iradesini bir kez daha gösterdi.

Veteranlar Dünya Şampiyonası Serbest Stilde Türkiye 1 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz Madalya ile yarışmayı

tamamladı.





Milli sporcularımızdan 70 kg Semih Özdemir altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olurken, 130 kg

Salih Erinç gümüş madalyanın sahibi olarak Dünya İkincisi, 100 kg Mükerrer Kıyı, 100 kg Aydın Halimoğlu

ve 130 kg Mehmet Tögal bronz madalya elde etti.

İzmir'den yarışmaya katılarak bizi gururlandıran diğer veteran güreşçilerimiz ise şöyle:

Mükerrer Kıyı, Ulaş Çiçek, Sezai Yün, Harun Demir, Hüseyin Aydoğan, Abdulhadi Akçay, İzzet Morkoç,

Mustafa Akmısır, Sinan Şen, Özcan Işık, Yusuf Tarık Çıplak, Eyüp Özçavuş, İbrahim Polga, Seyfettin Emre

Yamak ve Eşref Erturgut. Her birine gönülden tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her yaşta spor önemli...

Veteranlar Serbest Stil Dünya Güreş Şampiyonası'nda Milli takımımızda bizi temsil eden, Ay Yıldızlı Forma

için ter döken bir isimle, Eşref Erturgut ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

Güreşe okul yıllarında başlayan ERTURGUT yarışmalarda aktif roller aldı. En son İzmir Şampiyonluğu elde

ettikten sonra talihsiz şekilde sakatlık yaşayan ERTURGUT, spordan uzaklaştı. Tam 25 yıl aradan sonra,

Veteranlar Serbest Stil Dünya Güreş Şampiyonası olduğunu öğrendi ve tekrar mindere dönmesi

gerektiğini hissetti.

– Neden tekrar yarışmak istediniz?

“Çocuklarımızı sporla iç içe büyütmeye çalışıyoruz. Onlara ve çevresindeki arkadaşlarına sporu sevdirmek

istiyordum. Çünkü spor, insanı her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutar ve sağlıklı bir yaşam sunar. O

yüzden bunun en iyi yolu, çocuklarıma iyi bir örnek olmaktı. Onlara rol model olmak istediğim için tekrar

yarışmak istedim.”

– Uzun bir aradan sonra mindere çıkmak nasıldı?

“Güreş sporuna ara vermiş olsam da belirli günlerde spora vakit ayırıyordum. Ancak açık söylemek

gerekirse geri dönüş çok zor oldu. Çünkü çok uzun bir zaman değil, iki aylık bir sürede hazırlandık.

Haftada dört gün zorlu antrenmanlar yaptık. Tekrar form tutmamız biraz zorlayıcı oldu ancak yarışacak

düzeye geldik. Takımımızın yüzde 40’ı bırakmış olduğu spora geri döndü ve yarışmaya katıldı.”

– Bu yarışma size neler kattı?

“Bu yarışma sayesinde eski arkadaşlarımla yeniden bir araya gelme fırsatım oldu. Yeni insanlarla tanışıp

yeni coğrafyaları görme şansım oldu. Sporun her daim hayatımızda olması gerektiğini tekrar hissettim.

Yarışmada çok üst düzey sporcular vardı. İlerlemiş yaşlarına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı

görünüyorlardı. Bu da sporu hayatımızdan çıkarmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.”

– Veteran sporculuk 35 yaşında başlıyor. Siz de veteran bir sporcu olarak, okuyucularımıza bir

mesajınız var mı?

“Yaşınız ne olursa olsun spora başlayın. Eğer daha önce spor yapmış ve uzak kalmış iseniz mutlaka tekrar

dönün. Ve sporu hayatınızda tutun. Daha sağlıklı ve huzurlu olacaksınız.”

....

Güreş sadece gençlerin hâkim olduğu bir alan değil. Veteran turnuvaları, deneyimin ve azmin minderde

genç yaşlara taşınabileceğini gösteriyor. Türkiye’nin bu alandaki katılımı ve azmi, sporun ömür boyu

sürebileceğini kanıtlıyor. Eşref Erturgut gibi isimler sayesinde “yaş sınırı yok” anlayışı güçleniyor.

Sporla Kalın...