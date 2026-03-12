Açık ve net...

Tablo çok acıklı...

Aslında yıllardan beri yaşadığımız “azap” büyük ama...

Galiba...

Başımıza gelmedikçe!

Feryat etmiyoruz!

Milletçe bakımsızlıktan...

Dişlerimiz...

Belli bir yaştan sonra..

Bize büyük sıkıntılar yaşatıyor...

Yaşatmakla da kalmıyor...

(*)Azap çektiriyor!

Tam anlamıyla...

Şarkılardaki gibi, “Çile bülbülüm çile!” dönemi başlıyor!

Acaba farkında mıyız?

Belki...

Milletçe bir alışkanlığımız var...

Hiç korkmadan kalp ameliyatına koşarız...

Gel gelelim...

Diş hekiminin kapısına kadar gideriz; korktuğumuz için geri döneriz!

Haksız mıyım?

*

Türkiye Cumhuriyeti...

“103” yaşının içinde...

Dağları aşan sorunlarımız var ama...

Hastalıklar da sırada!

Özellikle de...

“Dişlerimiz zonklamaya başladı mı?”

O inanılmaz ağrıların sonunda “vur kafanı” duvarlara!..

Diş hekimleri...

Dünyanın neresinde olursa olsun...

Hepimizin kıymetlisidir...

Çünkü...

Diş ağrısının nasıl bir “bela” olduğunu...

En iyi bilen diş hekimidir...

Gelgelelim...

Hiçbir şey “güllük gülistanlık” değil!

Dahası var!

Resmi açıklamalara bakarsanız...

Türkiye'de diş hekimi sayısı pek öyle “hızla” artmıyor!

Ne var ki...

Yine de umutlu olduğumuz rakamlar içimizi ısıtıyor...

Mesela...

2002’de Türkiye’de toplam “16 bin 371” olan diş hekimi sayısı...

İddialara göre...

Plansız fakülte(!) ve kontenjan artışlarına karşın...

2026 projeksiyonuna göre...

Bu güzel ülkede diş hekimi sayısı...

Pek yakında “60 - 65 bin”e...

Yakın gelecekte ise...

“90 bin-100 bin” bandına ulaşacağı tahmin ediliyor...

Sevinçli haber, aslında budur!

*

Bu satırları okurken...

Çok önemli bir ayrıntıyı...

Hatta...

“Cesaret örneği” bir süreci hatırlamakta yarar var!

Mesela...

O korkunç Pandemi sürecinde...

Bulaşı riski “en yüksek” meslek grubu olup...

Hastaya sırtından akan terle müdahale eden...

Diş hekimlerini asla unutmamamız gerekiyor...

Çok kimse bilmez ama...

O “öldüren” sürecin kahramanıdır diş hekimleri...

Yüzlerindeki maskeye karşın...

Bulaş endişesine “bana mısın” dediler...

Vatandaşı sağlığına kavuşturdular...

Çünkü...

Sevinmeliyiz...

Ağız ve diş sağlığı konusunda artık çok daha bilinçli bir toplumuz...

*

An itibarıyla...

Bugün güzel ülkemizde...

11 bin özel muayenehanenin yanı sıra...

Altı bin özel poliklinikte çalışan “40 bin diş hekimi”nin yanısıra...

Devlet’te görev yapan “13 bin diş hekimi” bulunuyor...

Bu ne demektir?

Bu, şu demektir:

“86 milyon vatandaşa 53 bin diş hekimi düşüyor...”

Yeterli mi?

İşin acıklı yanına gelince...

Bu yığılımın da büyük kısmı “kent merkezi”nde yer alıyor...

Ayrıca en önemli sorunlardan biri de...

İddialara göre...

Devlet Baba’nın özel muayene ve polikliniklerden hizmet almaması!..

Hiç değilse 18 yaşına kadar özelden hizmet alınmalı ve...

Çocukların diş sorunları erken dönemde çözülmelidir...

Böyle bir hassas konu tartışılmaz bile...

23 yaş altı 18 milyon gencimiz var ve...

Bunlar resmî hastanede randevu almak için çaba harcıyor...

*

2026 yılı projeksiyonlarına göre...

Türkiye'de toplam diş hekimi sayısının...

Yaklaşık 65.000'e ulaşması bekleniyor...

Kontrolsüz fakülte ve kontenjan artışları nedeniyle...

Yıllık mezun sayısının 6 bin 500'ü aştığı...

105'ten fazla diş hekimliği fakültesinin bulunduğu ve...

Hekim sayısının...

OECD ortalamasının çok üzerine çıktığı ifade ediliyor...

Bu da kimilerine göre farklı bir “sıkıntı”...

*

Bu ay (Mart 2026) yayımlanan bazı verilerde...

Sağlık Bakanlığı kadrolarında...

“13 bin 870” civarında diş hekiminin yer aldığı belirtilse de...

Toplam rakam özel sektör ve kamudaki toplam sayıyı ifade ediyor...

*

Türkiye'de 2026 yılı itibarıyla diş hekimi sayısının...

100'den fazla fakülteden...

Her yıl mezun olan 13 binden fazla yeni hekimle hızla arttığı ve...

50-60 bin bandına yaklaştığı konuşuluyor...

*

Bitiriyoruz...

Artan kontenjanlar nedeniyle...

Şu an var olan “53 bin” diş hekiminin...

Bu yılın (2026) sonunda “60 bin” kişi olması bekleniyor...

Büyük kentlerde neredeyse her semtte bir diş hekimi var ve...

Sürekli diş kliniği açılıyor...

Acaba?

Orantılı “başlangıçlar” mı bunlar?

Kaldı ki...

Diş hekimliği zor zanaat!

Mesela...

Küçük yaştaki çocukların tedavisi hiç kolay değildir...

Bu ve bi’çok nedenle...

Şunu unutmayalım!

Dişçilik yorucudur ama duası müthiştir...

O hiç sevmediğiniz hatta korktuğunuz koltuktan kalktığınızda...

Dünyaya yeni gelmiş gibi hissedersiniz kendinizi...

Bu hiç şaşmaz! Sağlıkla ve mutlulukla...

(*) Azap: “Organik ya da ruhsal büyük acı, büyük sıkıntı...”

Nokta...

Hamiş: Yüksek mezun sayısına rağmen kamuda atama kadroları oldukça sınırlı kalmakta... (Örnek: 2025'te 11 bin 658 başvuruya 465 kadro...)

Sonsöz: “Çok ilginç... Kimilerine göre orantısız artışa diş hekimleri odalarının “dur” demesine rağmen, iddialara bakılırsa YÖK her yıl yeni fakülte ve artan kontenjanlar ile üst üste binen öğrencilerle dersler işleniyor... Ne kadar doğru?”