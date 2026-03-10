Delikanlılığımın anılar silsilesi içindeki...

Yegane “abide” eseriydi...

Her yaşımızın...

Ya muhteşem bir tiyatro gösterisinin...

Ya da birbirinden şahane konserlerin efsane adresiydi...

Hepsinden önemlisi...

Kültürpark’ın...

Güzel İzmir’e...

Başka kentleri kıskandıracak kadar ölümsüz armağanıydı...

Bizim kuşağın...

Sevgiliyle el ele, coşkulu ve de unutulmaz saatlerinin...

Efsane mekanıydı...

...Ve şimdi...

Bi’kez daha kollar sıvanacak ve...

Türkiye’de “bir eşi daha olmayan” Fuar’ın gözbebeği...

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun yenilenen yüzünün öyküsü ile...

Sizi baş başa bırakalım...

*

Böylesi bir “sanat mabedi” anılarım...

Kültürpark’in içinde dolaşırken hep canlanır...

Evet, eskiydi ve “90 yaşındaydı” ama...

O kadar güzeldi ki...

*

“Harbi İzmirliyim...” diyenler iyi bilir...

İzmir Fuarı'nın (İzmir Enternasyonal Fuarı) temelleri...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla...

17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne dayanıyor...

Amaç, ekonomik bağımsızlık hedefiyle...

Yerli malı kullanımını teşvik etmek için atılan ilk adımdı...

Baş aktör ise...

İzmir’in efsane Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz’du...

“Devrim” gibi bir süreçten söz ediyoruz...

Hani, nasıl derler?

Söz konusu sanat olunca, “ustaları izlemek” mi?

Yoksa “yaratıcı olmak” mı önemlidir?

*

Evet, eskiydi ama...

Şahane konserlere ve unutulmaz tiyatro gösterilerine ev sahibi olmanın gururunu taşıyordu...

*

Bilenler bilir!

İzmir’e efsane bir “kültürpark” kazandıran...

Büyük yangından sonra...

İzmir’i “sil baştan” yaratan...

Tarihi Fuarı bu güzel kente yakıştırmayı başaran...

Bizzat...

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) temellerini atan...

Fuarın bugünkü yerinde (Kültürpark) kurulmasını sağlayan...

Dahası...

Fuar geleneğini başlatan...

İzmir’in “en büyük şansı” olarak anılan...

Tartışmasız...

Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'dur ve...

Takvimler 1936’yı gösterdiği günlerde...

Fuarın bugünkü yerinde bir “açık hava tiyatrosu”nun...

Yükselmesini sağlayan...

Bu kentin aynı zamanda tartışılmaz “efsanesi”dir...

*

Peki, neler olacak?

Bugünkü görüntüsüyle...

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda...

Bu konuda...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın hedefleri var...

Sanatseverlerin...

Daha kaliteli ve konforlu zaman geçirebilmesi için...

Büyük bir revizyona gidiliyor...

Sahne yapısı ve tribünlerdeki koltuklar yeniden düzenleniyor...

Mesela...

Eski sahne yaklaşık 4,5 metre daha uzundu...

Bu nedenle...

Blokların ilk ve son sıralarındaki izleyicilerin görüş mesafesi sınırlıydı...

Şimdi sahne geriye alınıyor ve o sorun çözülüyor...

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu...

Yeni sezonda, daha rahat ve dayanıklı koltuklarla hizmet verecek...

“Hazırım” denilecek tarih bile belli...

Nisan ayının ikinci, bilemedin üçüncü haftasında...

Kısmetse...

O Açıkhava san’at mabedi...

Yine... Yeni... Yeniden...

“Perde...” diyecek...

Ha’di hayırlısı; yakışır “Güzel İzmir’e”...

Nokta...

Hamiş: 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne dayansa da, modern anlamda İzmir Fuarı’nın bugünkü yerinde (Kültürpark) 90 yıl önce kurulmasını sağlayan ve fuar geleneğini başlatan o günlerin Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'dur... En önemlisi, 1936 yılında fuarın bugünkü alanında yaratılması O’nun eseridir; minnetle anıyoruz...

Sonsöz: “Fuar deyince İzmir, İzmir deyince aklıma Türkiye’nin entelektüel ve aydınlık yüzü geliyor... Fuarda olmak çok güzel, İzmir’de olmak çok güzel... / Anonim...”