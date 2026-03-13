Doğduğu, gözünü açtığı toprak parçası nerede olursa olsun...

İzmir gibi (*)kadim kentin milletvekilleri...

Başka şehirlerin siyasetçilerinden...

Her daim “bir parmak” daha öne çıkmayı...

Ve dahi...

O kenti aşk ile “taçlandırmayı” kalpten bilirler...

Rastgele değildir bu ayrıntı...

Sözüyle... Vurgusuyla... Ege’ye aşkla... “Efe olma”nın ruhuyla...

Parti rozetini onurla taşırken bile...

Onların kalpten “İzmir’e vurgun” olduklarını herkes bilir...

*

İzmir’de dünyaya gözlerini açmadı ama...

Laf aramızda...

8 bin 500 yaşındaki İzmir’in milletvekili olmak...

Biliyorum ki...

Kendisini hayli mutlu ediyor...

*

Önceki gün, İzmir’deydi...

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve...

İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu...

Partisinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in...

Ev sahipliğinde düzenlen Balçova Termal’deki iftar programına katıldı...

ABD ve İsrail’in...

İran’ı nasıl defalarca vurduğunu dile getirdi ve...

Şeytan’ın...

“ABD” ve “İsrail” adıyla...

Bu kez “İran savaşı” ile sahneye çıktığını hatırlattı...

Hatta...

Sadece hatırlatmakla kalmadı...

Kalbinden geçenleri bi’çırpıda şöyle sıraladı:

“Türk milleti bu coğrafyada misafir değil, ev sahibidir... Ebediyete kadar haklarını korumaya da bütün millet olarak yeminlidir...”

Bu “17 kelimelik mesajı” bi’daha okumalısınız...

Çünkü, anlamı derin!

*

Milletvekili Osmanağaoğlu, bununla da kalmıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu...

“Lider ülke Türkiye" vizyonunun...

Bugünlerde...

“Terörsüz Türkiye" sürecinin...

Mihenk taşını oluşturduğunu ifade ediyor...

*

Soru çok net!

“Türkiye, haksızlık karşısında susabilir mi?”

MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu’nun cevabı...

Soru kadar net...

Üstelik tartışmaya bile gerek yok!

Diyor ki, heyecanla İzmir’in vekili Osmanağaoğlu:

“Elbette duruşumuz net...

Gazze'de şeytanlaşan iki ayaklı, genetiği bozuk, hafızası hasarlı olanları yakından tanıyoruz...

Filistin'de süt kokulu bebekleri öldürerek...

Devlet olabileceklerini sanan siyonist sapıkları...

Saplantı haline getirdikleri ve Allah'ın izniyle...

Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek senaryolarının farkındayız...

Ama bilmedikleri ya da unuttukları bazı gerçekleri de...

Muhataplarına hatırlatmayı insanlık namına görev biliyoruz!

*

Bitiriyoruz...

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve...

İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun...

Pek az kişinin bildiği bir “Ege” anısıyla...

Bir meslektaşım anlatıyor:



“Seçim programımız nedeniyle Ödemiş'e doğru yola çıkmıştık...

Milletvekilimiz Tamer Bey’in aracı küçük bir konvoyla ilerliyordu... Programa yetişmeye kilitlenmiştik... O hızla ilerlerken Sayın Vekil birdenbire şoför arkadaşımıza; (Dur!) dedi... Paniğe kapıldık! Hiç birimiz görmemiştik ama vekil Tamer Bey, yol kenarında koyunları güden genç çobanı görmüş, içinde o çobanla konuşma isteği doğmuş; o nedenle arabayı durdurmuş... Gitti çobanın yanına... Sohbetleri samimiydi... Sonra dolu gözlerle geldi; (Bu çobanın dik duruşu beni çok etkiledi) dedi ve devam etti: Ailesine o bakıyormuş... Ne güzel, kutsal bir amacı olan böyle dik durur, böyle dimdik mücadele eder... Devlet Bey de bu yüzden dimdiktir... Biz Türk Milliyetçileri böyle dimdik olmalıyız... İzmir gibi, efeleri gibi... Çünkü haklıyız haktan yanayız...) dedi... Yola devam ettik... Sonraki zamanlarda Ankara'dan çobanı hep arar sorar olduk...”

(*)Kadim: “Çok eski, ezelî, geçmişin derinliklerinden gelen...

Nokta...

Hamiş: “Dün aldığımız önlemlerle, türlü iftiralarla saldıranların boşa düştüğünü bugün yaşananlarla bir kez daha şahit oluyorum... İç tahkimatın güçlendirilmesinden bahsederken (Türkiye'ye kim saldıracak ki?) diyenlerden bu ülkeyi koruduğu için Allah'a binlerce kez şükrettik... / MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu...”

Sonsöz: “Suskunluğum asaletimdendir... Her lаfа verecek cevаbım vаr... Lаkin bir lаfа bаkаrım lаf mı diye, bir de söyleyene bаkаrım аdаm mı diye!.. / Hz. Mevlana...”