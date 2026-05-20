Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da gözler Mauro Icardi’nin geleceğine çevrilmiş durumda. Yıldız golcü hakkında ortaya atılan transfer iddialarına menajerinden yanıt gecikmedi.

River Plate iddiaları gündemde!

Arjantin basınında çıkan haberlerde, Mauro Icardi’nin ülkesine dönerek River Plate ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Icardi cephesinden yapılan açıklama ise, transfer söylentilerini farklı bir boyuta taşımış oldu.

Menajerinden açıklama!

Tyc Sports'un haberine göre Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, River Plate ile görüşme yapıldığı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Öte yandan Elio Pino’nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcuyla yeni sözleşme konusunda temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray Icardi’yi tutmak istiyor!

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi’nin geleceği konusunda yönetimin kararlı olduğu ifade edildi. Dursun Özbek ve Galatasaray yönetiminin, Arjantinli golcüyle yola devam etmek istediği belirtildi.

Bu sezon 19 gole katkı!

Yıldız futbolcu Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi maçta formasını terletti. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli bir katkı sunmuş oldu.