Son Mühür- Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında gösterdiği performansla dikkati çeken Gabriel Sara, başarısının ödülünü Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosu içine seçilerek almıştı.

Dünya Kupası'na katılacak Brezilya Milli Takımı'na seçilemeyen Sara için bugünlerde yeni bir transfer iddiası gündemde.

Gazeteci Burhan Can Terzi,

"Gabriel Sara'ya 30 milyon euro'nun üzerinde teklif var. Galatasaray'ın şu an Gabriel Sara dahil içinde olmak üzere toplamda 4 futbolcusuna toplam 75 milyon Euroyu bulan teklifler mevcut.

40 milyon Euro civarı...



Ben Sara'nın satılacağını düşünüyorum. 30 üzerinde gelen teklife satmasını bekliyorum. Bu da yapılacak son pazarlıklarla beraber belki 35 artı bonuslar eklenebilir. Yani totalde 40 milyonun Euroyu bulacak bonuslarla beraber bir paketle ben satılmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel Sara'yla yakından ilgilenen kulübün Premier Lig'den Aston Villa olduğu belirtiliyor.

Galatasaray kulübüyle Aston Villa arasındaki görüşmelerde büyük mesafe alındığı, Sara'nın ligin son maçlarında riske atılmayarak sarı kırmızılı kadroya alınmadığı belirtiliyor.

18 milyon Euro bonservis bedeliyle iki sezon önce Championship ekibi Norwich'ten transfer edilen Sara, Galatasaray tarihinin o dönem için en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.