İngiltere Premier Lig’de tarihi bir sezon geride kalırken, Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk özlemi son buldu. Londra temsilcisi, en yakın rakibi Manchester City’nin puan kaybetmesiyle bitime bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etmiş oldu.

Manchester City Bournemouth deplasmanında yaralı!

Premier Lig’in 37. haftasında güçlü ekiplerde Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile kozlarını paylaştı.

Mücadelede ev sahibi Bournemouth, Eli Junior Kroupi’nin golüyle öne geçti. Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland skora dengeyi getiren isim oldu. Karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal şampiyonluğunu ilan etti!

Manchester City’nin puan kaybetmesiyle beraber Arsenal, rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e yükseltmiş oldu. Sezonun noktalanmasına bir hafta kala Premier Lig şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti.

Böylece Arsenal, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere’nin en büyüğü oldu.

Arteta yönetiminde başarı!

İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın yönetiminde Arsenal son yıllarda önemli bir yükseliş yaşadı. Londra ekibi genç ve dinamik kadrosuyla sezon boyunca istikrarlı bir performans göstermiş oldu.

İngiliz ekibi bu sonuçla kulüp tarihindeki 14. lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.