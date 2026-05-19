Son Mühür- Galatasaray'ın şampiyonluk sayısını 26'ya çıkardığı sezonda Kayserispor, Karagümrük ve Antalyaspor küme düşen takımlar olarak lige adını yazdırmıştı.

Süper Lig'le ilgili tartışmayı başlatan adım MGP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunan Bahçeli bu yıl Süper Lig'in tescil edilmemesi ve küme düşme olmaması çağrısında bulundu.



Bahçeli'nin 21 takımla lig devam etsin önerisine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan da destek geldi.

Kasımpaşa ve Eyüpspor düşmeli...



''2025-26 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa ve Eyüpspor, farklı soruşturmalar kapsamında TMSF kayyum yönetimine geçti. Aynı sezon içinde iki Süper Lig kulübünün belirli bir süre aynı kurumun yönetim ve denetim alanında kalmasına yol açtı'' hatırlatmasında bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un küme düşürülmesi gerektiğini savundu.



Tayyar ise TBMM'yi işaret etti...



Süper Lig'le ilgili tartışmaların büyüdüğüne işaret eden gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''MHP’nin gündeme getirdiği “Süper Lig’in tescil edilmeyerek küme düşen 3 takımın ligde kalması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması” talebi, önümüzdeki dönemin en sıcak tartışma konusu.

Futbol dünyasını sarıp sarmalayan yasadışı bahis iddialarının sonuçlara tesir ettiği ve liglerin temiz olmadığı iddiası nasıl sonuç üretir bilemeyiz ama bu tartışmanın siyasi sonuçları da olacaktır.

Çarşı karıştı.'' hatırlatmasında bulundu.

Çözüm için kafasındaki formülü de gündeme getiren Tayyar,

''Kişisel önerim;

Meclis olaya el koymalı, federasyondan inisiyatifi ele almalı, araştırma komisyonu kurularak sorunu masaya yatırıp çözüp üretmelidir.

Sadece Süper Lig değil tüm ligler masada olmalıdır.

Komisyon raporuna göre, yasal önlem gerekiyorsa hemen çıkarılmalıdır.

Zira, teşhis ve çözüm için yukarıdan bir ele ihtiyaç vardır'' mesajı verdi.