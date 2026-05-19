Son Mühür- Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ın bu sezon ilk turda veda ettiği Batı Konferansı'nda final beklendiği gibi Oklahoma City Thunder'la San Antonio Spurs arasında gerçekleşiyor.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan son şampiyon Thunder, iki kez uzatmaya giden maçta Spurs engeline takılarak saha avantajını rakibine kaptırdı.

Wembenyama farkını gösterdi...



122-115'lik skorla zafere uzanan Spurs'ta Victor Wembenyama 41 sayı, 24 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk muhteşem bir performansa imza attı.

Spurs'ta Dylan Harper 24 sayı, 11 ribaund, 6 asist ve 7 top çalma,

Stephon Castle 17 sayı, 6 ribaund, 11 asistle,

Devin Vassell 13 sayı, 6 ribaund, 2 asistle galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Ev sahibi Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 24 sayı, 3 ribaund, 12 asist, 5 top çalma ve 1 blokla oynamasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Oklahoma'da hayal kırıklığı yaratan isim Chet Holmgren'di. Wembenyama karşısında çaresi kalan Holmgren 8 sayı ve 8 ribaundla beklentilerin altında kaldı.

Alex Caruso 31 sayı, 2 ribaund, 1 asist,

Jalen Willams 26 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.