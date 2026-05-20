Körfez boyunca uzanan bu sahil şeridinin sınırları, kentsel planlama ve günlük sosyal yaşam açısından kilit bir köprü görevi üstleniyor. İşte İzmir'in en hareketli sahil hattını oluşturan Konak'ın kıyı komşuları ve sınır kesişim noktaları.

Batı sınırında kesintisiz mavi: Üçkuyular'dan İnciraltı'na geçiş

Konak sahil şeridinin en batı ucunda, kentin önemli ulaşım düğüm noktalarından biri olan Üçkuyular bölgesi yer alıyor. Göztepe ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca devam eden sahil yürüyüş ve bisiklet yolları, Üçkuyular İskelesi'nin hemen ilerisinde hiçbir kesintiye uğramadan batı komşusu Balçova sınırlarına bağlanıyor.

Balçova sınırlarına girilmesiyle birlikte kıyı şeridi, İnciraltı Kent Ormanı ve İnciraltı sahili olarak devam ediyor. Bu sınır, İzmirlilerin sahil boyunca kesintisiz olarak kilometrelerce yürüyüş yapabilmesine olanak tanıyan en uzun rekreasyon koridorlarından birini oluşturuyor.

Kuzeydoğuda yeni merkez: Alsancak'tan Bayraklı sahiline uzanan hat

Sahil hattının kuzeydoğu yönündeki sınırını ise İzmir Alsancak Limanı ve tarihi Meles Çayı'nın döküldüğü Halkapınar bölgesi çiziyor. Alsancak Kordon boyu ve liman bölgesinin hemen arkasından devam eden kıyı çizgisi, doğrudan kentin gökdelenler bölgesi olarak bilinen Bayraklı ilçesiyle birleşiyor.

Meles Çayı ağzından itibaren başlayan Bayraklı sahil şeridi, Konak'tan gelen kıyı yürüyüş yollarını devasa Bayraklı sahil parkı ile buluşturuyor. Bu entegrasyon, kentin iki büyük ticaret ve sosyal merkezini kıyıdan birbirine bağlıyor.

Karasal komşuların durumu: Kıyıya erişimi olmayan iç ilçeler

Konak'ın coğrafi sınırları incelendiğinde kentin Bornova, Buca ve Karabağlar gibi diğer büyük ve önemli ilçeleriyle de doğrudan komşu olduğu görülüyor. Ancak bu ilçelerin sınırları tamamen kara içlerinde kaldığı için İzmir Körfezi'ne doğrudan bir kıyı çıkışları bulunmuyor.

Bu durum, Konak'ı söz konusu karasal komşu ilçeler için de körfeze ve deniz havasına açılan en birincil kapı konumuna getiriyor.