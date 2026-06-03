Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dünya edebiyatının usta ismi, 20. yüzyılın en güçlü kalemlerinden Nazım Hikmet, vefat edişinin 63. yılında Karşıyaka’da unutulmadı. Usta şairin adını taşıyan heykelin önünde bir araya gelen sevenleri, onu bir kez daha sevgi ve özlemle yad etti.

Nazım Hikmet'in eserleriyle büyüyenler törende bir araya geldi

Anma törenine katılım oldukça anlamlıydı. Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, edebiyat dünyasından isimler ve Nazım Hikmet'in eserleriyle büyüyen vatandaşlar törendeki yerini aldı.

Şiirlerle Geçen Bir Gün

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı, bölgenin sevilen şairlerinden ve Şiir Atölyesi’nin sorumlusu Veysel Çolak yaptı.

Çolak, konuşmasında Nazım Hikmet'in yalnızca bir şair değil, mücadeleyle dolu bir yaşamın simgesi olduğunun altını çizdi.

Sonrasında sahneye çıkan Belediye Başkan Vekili Ali Ekber Güneş ve atölye üyeleri, usta ismin en sevilen şiirlerini seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

Karşıyaka Belediye Bandosu’nun ezgileriyle birlikte, törene katılanlar Nazım’ın heykeline kırmızı karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"63. yılında büyük ustamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz"

Törende konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Nazım Hikmet’in yalnızca Türk edebiyatı için değil, tüm insanlık için ne anlama geldiğini,

“Nazım Hikmet, yalnızca Türk edebiyatının değil, insanlığın ortak vicdanının da en güçlü seslerinden biridir. Özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve umuda adadığı yaşamıyla kuşaklara ilham vermeye devam etmektedir.

Aramızdan ayrılışının 63. yılında büyük ustamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Onun düşüncelerini, eserlerini ve aydınlık mirasını yaşatmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, Nazım Hikmet’in çağdaş, özgürlükçü ve insandan yana duruşunu gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz.” diyerek anlattı.