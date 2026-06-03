Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, yaz mevsiminin ilk günlerinde anlamlı bir çevre dayanışmasına ev sahipliği yaptı. Ege Orman Vakfı, yaklaşan sıcaklarla birlikte tırmanışa geçen orman yangını riskine karşı toplumsal bir refleks uyandırmak amacıyla caz müziğinin ritmini kullandı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel gecede sanat ve çevre bilinci aynı sahnede buluştu.

Cazın Özgür ruhu ormanlar için yükseldi

Gecede sahne alan Avantgarde Vokal Toplulukları Chorus Amate ve Crea Choir koroları, sanatın birleştirici gücünü doğa için kullandı. Sanatçı-Eğitmen Şef Banu Köstem yönetimindeki korolara, Tolga Bilgin Quartet ve Devrim Demir Yeşilpınar’ın özgün aranjmanları eşlik etti.

Salonu dolduran doğaseverler, caz tınılarıyla unutulmaz bir müzik deneyimi yaşarken, etkinliğin ana mesajı netti: Ormanları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Geceye Ege Orman Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Cem Bakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"En güçlü yol yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu, 1 Haziran itibarıyla birçok ilde ormanlara giriş yasaklarının başladığına dikkat çekti. İklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha yıkıcı hissedildiğini belirten Bakioğlu, yükselen sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmallerin ormanları açık hedef haline getirdiğini ifade etti.

Son üç yılda Türkiye genelinde 9 bin 211 orman yangını çıktığını ve yaklaşık 122 bin hektarlık alanın küle döndüğünü hatırlatan Bakioğlu, stratejik bir uyarıda bulundu: "Kaybettiğimiz sadece ağaç değil, bir iklim kalkanıdır. Bu nedenle en güçlü yaklaşım, yangın çıktıktan sonra müdahale etmek değil, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır."

15 milyondan fazla fidan toprakla buluştu

Ormanların karbon tutma kapasitesiyle iklim değişikliğine karşı en güçlü savunma mekanizması olduğunu belirten Bakioğlu, vakfın 1995 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalara değindi. "Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin" mottosuyla bugüne kadar 15 milyonu aşkın fidanı toprakla buluşturduklarını açıkladı.

İzmir'deki büyük yangınların ardından başlatılan "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyası ise hız kesmeden devam ediyor. Vakıf, tüm doğa dostlarını bu seferberliğe destek olmaya çağırıyor.

