NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Romanya Başbakanı Nicusor Dan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması konusunda NATO müttefiklerinin yardım sağlamamaları ve bu durumun ABD'nin NATO'daki rolünü nasıl etkileyeceği hususunda bir soru aldı.

Mark Rutte, "NATO genelinde müttefiklerle yaptığım temaslarda gördüğüm ve duyduğum şey, hepimizin İran'ın nükleer kapasiteye ve balistik füze kabiliyetine sahip olmamasının kritik olduğu konusunda hemfikir olmamızdır. ABD'nin şu anda yaptığı ise İran'ın bu kapasitesini zayıflatmaktır." dedi.

Rutte, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Avrupa güvenliği için Orta Doğu için ve özellikle de İsrail için hayati önemdedir. Nükleer bir İran, yalnızca İsrail'in geleceği için değil, tüm Orta Doğu ve Avrupa için de doğrudan bir tehdit oluştururdu.

Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması gerekiyor. Bu, dünya ekonomisi için hayati önem taşıyor. Ayrıca, önemli bir deniz yolunun kapalı olması ve mevcut tehditler nedeniyle kullanılamayacak kadar zor hale gelmesi kabul edilemez." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Müttefikler, bu güvenlik sorununu ele almanın en iyi yolunu bulmak için ABD ile birlikte ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yürütüyor. Şunu da eklemek isterim;

müttefiklerin her zaman olduğu gibi, ortak çıkarlarımızı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Her zaman olduğu gibi, bir çözüm yolu bulacağız." ifadelerini kullandı.