Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla başarılı bir performans sergileyen Aziz Behich'in yaşamı merak konusu oldu. Türkiye'de bıraktığı izlerle de tanınan Aziz Behich'in kökenlerinin neresi olduğu ise araştırılıyor. Yıllarca Süper Lig'de top koşturan ve Avrupa'nın köklü kulüplerine transfer olan oyuncunun taşıdığı isim, kökenine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kariyer yolculuğunu Avustralya'da başlatan ancak Türk kültürüyle bağlarını hiç koparmayan Behich'in milliyeti ve aile geçmişi netlik kazandı.

AZİZ BEHİCH TÜRK MÜ, AVUSTRALYALI MI?

Uluslararası arenada Avustralya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Aziz Behich, resmi olarak Avustralya vatandaşı kimliği taşıyor. 16 Aralık 1990 tarihinde Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen tecrübeli sol bek, doğup büyüdüğü ülkenin milli formasını giyiyor. Futbol kariyeri boyunca milli takım tercihini doğduğu topraklardan yana kullanan Behich, pasaportu ve uluslararası düzeyde temsil ettiği ülke itibarıyla Avustralyalı sayılıyor.

AZİZ BEHİCH ASLEN NERELİ?

Başarılı oyuncunun taşıdığı ismin sırrı ise aile ağacında yatıyor. Aziz Behich'in ailesi aslen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dayanıyor. Yıllar önce Kıbrıs'tan Avustralya'ya göç eden Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak Melbourne'de doğan Behich, etnik olarak tamamen Türk köklerine sahip.

AZİZ BEHİCH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Profesyonel futbol yaşantısına doğduğu ülke olan Avustralya'da adım atan Aziz Behich, sol kulvardaki hızı ve yeteneğiyle kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Türk futbolseverler onu özellikle Süper Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği üstün performansla tanıdı. Türkiye'deki başarılı günlerinin ardından Avrupa'nın dev ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer olan deneyimli savunmacı, kariyeri boyunca İskoçya temsilcisi Dundee United gibi farklı kulüplerde de görev aldı. Avustralya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası başta olmak üzere pek çok dev uluslararası turnuvada boy gösteren Behich, sahadaki mücadelesi ve istikrarıyla futbol dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.