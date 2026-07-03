Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’de futbol kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. Türk futbolunda her geçen yıl güven ve itibar kaybı devam ederken kronikleşen yapısal sorunlar tartışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun yönetim, organizasyon ve iletişim becerileri spor camiasında konuşuluyor. Spor yorumcusu ve hakem Bahadır Bulut, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda güven ortamının yeniden tesis edilmesi için yapısal reform çağrısında bulunan Bahadır Bulut, TFF'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde idari ve mali açıdan özerk bir federasyon olarak yeniden yapılandırılmasını önerdi.

“Bahadır Bulut’tan TFF için yeniden yapılandırma çağrısı”

Spor yorumcusu ve hakem Bahadır Bulut, 2025-2026 futbol sezonunda yaşanan hakem tartışmaları, federasyon yönetimi ve Türk futbolunun mevcut yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, "TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, idari ve mali açıdan özerk bir federasyon olarak yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

“Türk futbolunun itibarına zarar veriyor”

Bahadır Bulut, 2025-2026 sezonunun sahadaki mücadeleden çok hakem kararları ve tartışmalarla gündeme geldiğini ifade etti. Her hafta benzer tartışmaların yaşandığını belirten Bulut, bu durumun Türk futbolunun itibarına zarar verdiğini savundu. Geçmiş sezonlarda da benzer sorunların yaşandığını dile getiren Bulut, federasyon başkanlarının, yönetimlerin ve Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesine rağmen yönetim anlayışındaki sorunların devam ettiğini belirtti. Türk futbolunda yaşanan hakem tartışmalarının sporumuza zarar verdiğini söyledi. Bulut, “Sporun ve futbolun güzelliklerini konuşmamız gerekirken hakem tartışmalarını haftalarca konuşuyoruz” dedi.

“Uluslararası başarılara değindi”

Bulut, Türk futbolunda yaşanan yönetim sorunlarının uluslararası sonuçlara da yansıdığını ifade etti. Dünya Kupası ve diğer uluslararası organizasyonlarda istenilen başarının elde edilememesinin yalnızca futbolcular veya teknik direktörlerle açıklanamayacağını belirten Bulut, sorunun futbolun yönetim sisteminden kaynaklandığını değerlendirdi.

“Kulüp Başkanlarından Federasyon Başkanı olmamalı”

Değerlendirmesinde federasyon başkanlığına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bahadır Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın farklı sorumluluklar taşıdığını belirterek, federasyon yönetiminin tüm kulüplere eşit mesafede olması gerektiğini ifade etti.

“Şeffaflık vurgusu”

Bahadır Bulut, kamuoyunda federasyonda liyakat yerine yakınlık ilişkilerinin ön plana çıktığı yönündeki eleştirilerin arttığını belirtti. Bu algının oluşmasının dahi Türk futbolunun güvenilirliğine zarar verdiğini ifade eden Bulut, futbolun en önemli unsurunun güven olduğunu kaydetti. Türk futbolunun en büyük ihtiyacının şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat olduğunu belirten Bulut, hakem performanslarının objektif kriterlerle değerlendirilmesi ve yöneticilerin kamuoyuna hesap verebildiği bir sistem kurulması gerektiğini dile getirdi.

“TFF için yeni yapı önerisi”

Bahadır Bulut, çözüm önerisini de paylaşarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Bulut, federasyonun Bakanlık çatısı altında faaliyet gösteren, idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulmasının denetimi güçlendireceğini, hesap verebilirliği artıracağını ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışına katkı sağlayacağını belirtti.

“Yeni bir sisteme ihtiyaç var”

Bahadır Bulut, Türk futbolunda güvenin yeniden tesis edilmesi için günü kurtarmaya yönelik tartışmalar yerine yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde idari ve mali açıdan özerk bir federasyon olarak yeniden yapılandırılmasının önemli bir adım olacağını belirterek, Türk futbolunun artık yeni isimlerden çok yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.