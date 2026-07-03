Arjantin formasıyla sayısız başarıya imza atan Lionel Messi, Dünya Kupası sahnesinde çıtayı ulaşılması zor bir noktaya taşıdı. Kariyeri boyunca oyun kurucu zekası ve liderliğiyle takımını sırtlayan yıldız futbolcu, gol yollarındaki etkili performansıyla futbol tarihine yeni bir not düştü. Elde ettiği son başarı, onu turnuva tarihinin en golcü efsaneleri sıralamasında tek başına zirveye taşıdı.

LİONEL MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOLÜ VAR?

Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı. Sadece 2026 Dünya Kupası'nda rakip fileleri 6 kez havalandıran Arjantinli yıldız, böylece ulaşılması güç bir rekora imza attı. Uzun yıllardır milli takımın en büyük kozu olan deneyimli isim, kritik maçlarda aldığı sorumlulukla Arjantin'in elde ettiği başarılara doğrudan katkı sağladı.

MESSİ DÜNYA KUPASI TARİHİNDE HANGİ REKORU KIRDI?

Sahaya çıktığı maçlarda sergilediği istikrarlı oyunla efsaneler arasına giren Messi, turnuva tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanını devraldı. Daha önce 18 golle başka golcülerin elinde bulunan zirve, Arjantinli oyuncunun attığı 19. golle el değiştirdi.