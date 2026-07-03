Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. TFF 2.Lig’den çekilen kırmızı-lacivertliler, altyapılara ve kendi öz kaynaklarına daha çok yatırım yapmak istiyor. Türk sporuna örnek olan Altınordu, yetiştirdiği futbolcuları Süper Lig’e ve milli takıma gönderme başarısında bulundu. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu şiarıyla spor kültürünü aşılayan Altınordu, olimpik branşlarda çalışmalarına devam ediyor.

Voleybolda Kadınlar 1.Lig’de mücadele eden kırmızı-lacivertliler, Sultanlar Ligi için kolları sıvadı. İzmir temsilcisi, voleybolda çalışmalarına devam ediyor. Futbolun profesyonel liglerden çekilme kararının voleybolu etkilemediğini Altınordu Voleybol açıkladı. Resmi açıklamalarda bulunan Altınordu Voleybol, şubenin faaliyetlerinin devam ettiği belirtti. Başkan Serdar Kaçar yönetiminde Voleybolun Altınordu’su çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi Sultanlar Ligi için sahaya çıkacağını ifade ederken transferde düğmeye bastı.

“Türk sporunun en köklü kulübü Altınordu”

Voleybol Şube faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Altınordu voleybol resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde futbol şubemizle ilgili alınan kararın ardından kamuoyunda oluşan değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Altınordu Voleybol Şubesi faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir. Mücadelemizi yeni sezonda Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde, aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Altınordu, yalnızca bir branştan ibaret değildir. 1923 yılından bu yana taşıdığı değerleri, kültürü ve kırmızı-lacivert armasıyla Türk sporunun en köklü kulüplerinden biridir. Şubelerimiz kendi yapılanmalarıyla faaliyet gösterse de aynı çatı altında, aynı aidiyet duygusuyla Altınordu Spor Kulübü'nü temsil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Altınordu sevgisiyle çalışmalarımız devam ediyor”

​Kulübü aidiyeti, arma sevgisini vurgulayan Altınordu, “Voleybol şubesi olarak en büyük sorumluluğumuz; sahada mücadelemizle, duruşumuzla ve yetiştirdiğimiz sporcularla bu büyük kulübün armasını en iyi şekilde temsil etmektir. Bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Başkanımızın çocukluğundan bu yana Altınordu sevgisiyle büyümüş, babadan Altınordulu bir spor insanı olması; kulübümüze duyduğu aidiyet ve sorumluluğun en güçlü göstergelerinden biridir. Bu aidiyet, bugün olduğu gibi bundan sonra da voleybol şubemizin en önemli motivasyon kaynaklarından biri olacaktır” paylaşımında bulundu.

“Altınordu nesilden nesile bir aidiyet”

​Altınordu’nun sadece bir spor kulübü olmadığını belirten Altınordu, “Taraftarlarımızın, spor kamuoyunun ve tüm Altınordu ailesinin şunu bilmesini isteriz ki; Altınordu Voleybol, Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde büyük bir mücadele vermeye devam edecek, kulübümüzün köklü mirasını ve armasını en güçlü şekilde temsil etmek için var gücüyle çalışacaktır.Altınordu'nun değerleri yaşamaya, kırmızı-lacivert arma gururla dalgalanmaya devam edecektir.Çünkü bizim için Altınordu; sadece bir takım değil, nesilden nesile taşınan bir aidiyet, bir kültür ve büyük bir mirastir. Bu mirası voleybol sahalarında gururla yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

​