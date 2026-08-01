Son Mühür- Daha temiz daha düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak isteyen Narlıdere Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 200 yeni çöp konteynerini ilçeye kazandırdı. Açık hava şartlarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan galvanizli çöp konteynerleri, belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların kullanımına sunulmaya başlandı.

Eskiyen ve kullanım ömrünü artık tamamlayan konteynerler yenileriyle değiştirilirken, yıpranan konteynerler ise bakıma alındı. Narlıdere Belediyesi, uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeken çöp konteynerleri ile bakım-onarım ve yenileme masraflarını azaltarak tasarruf sağlamayı da hedefliyor.

"Yeni konteynerlerimiz geldikçe, eskilerini değiştireceğiz"

Temiz, düzenli ve yaşam kalitesi her geçen gün yükselen bir Narlıdere için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Bu anlayışla temizlik hizmetlerimizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 6 adet akülü süpürge makinesi ile çok fonksiyonlu çöp toplama taşıyıcısını komşularımızın hizmetine sunmuştuk. 200 yeni çöp konteynerini de ihtiyaç duyulan mahallelerimize hızlıca yerleştirmeye başladık. Yeni konteynerlerimiz geldikçe, eskilerini değiştireceğiz. Sahada görevli temizlik ekiplerimiz, 7/24 demeden, canla başla Narlıdere’mizi pırıl pırıl yapmak için büyük gayret gösteriyor. Sahada görevli mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.