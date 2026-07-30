Son Mühür - İzmir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, yetkililer fırtına ve yüksek sıcaklığa karşı vatandaşları uyardı. Gün içinde yağışın tahmin edilmediği kentte ortalama hava sıcaklığı 36 derece civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kentin kuzey kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş 40 dereceyi görecek

Sarı kodlu fırtına uyarısının yapıldığı İzmir'de, iç kesimlerdeki ilçelerde ise aşırı sıcaklar etkisini gösterecek. Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş ilçelerinde günün en yüksek sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yetkililer, özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İzmir ilçeleri hava durumu 30 Temmuz 2026

Aliağa: Rüzgarlı bir hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Balçova: Rüzgarlı hava gün boyunca etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Bayındır: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 38°C olacak. Bayraklı: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Bergama: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Beydağ: Rüzgarlı ve sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 40°C olacak. Bornova: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Buca: Rüzgarlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Çeşme: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Çiğli: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Bunaltıcı sıcaklar İzmir'e geri döndü! Termometreler 40 dereceyi aşacak! İçeriği Görüntüle Dikili: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Foça: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Gaziemir: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Güzelbahçe: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 34°C olacak. Karabağlar: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Karaburun: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Karşıyaka: Rüzgarlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Kemalpaşa: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 34°C olacak. Kınık: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34°C olacak. Kiraz: Rüzgarlı ve sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 40°C olacak. Menderes: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Menemen: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Narlıdere: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Ödemiş: Rüzgarlı ve sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 40°C olacak. Seferihisar: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Selçuk: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Tire: Rüzgarlı ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 40°C olacak. Torbalı: Rüzgarlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Urla: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 31°C olacak.