Fenerbahçe Sturm Graz maçı, devler ligi 3. eleme turunun ilk karşılaşması olacak. Taraftarın gündemindeki sorular ise tarih, saat ve yayın kanalı başlıklarında toplanıyor.

Turun sonucu, takımın bu sezon hangi Avrupa kulvarında yer alacağını belirleyecek. İşte maça dair ayrıntılar.

İlk maç Kadıköy'de oynanacak

Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertliler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de ağırlayacak.

Karşılaşma 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılacak. Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak müsabaka için geri sayım başladı.

Kadıköy'de oynanacak olması sarı-lacivertliler açısından avantaj sayılıyor. Tribün desteğinin ilk maçta belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı yayını tv100 ekranlarından gerçekleştirilecek.

Bu yayın tercihi, maçın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak. Taraftarlar karşılaşmayı ek bir abonelik gerekmeden takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının şifresiz yayımlanması son yıllarda alışılmış bir uygulama. Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarında izlenme oranları da bu sayede yükseliyor.

İkinci turda Górnik Zabrze engeli aşıldı

Fenerbahçe bu tura, Polonya temsilcisini eleyerek geldi. Górnik Zabrze ile oynanan iki maçın toplamında 2-1'lik üstünlük sağlandı.

Skorun dar kalması, turun kolay geçmediğini de gösterdi. Buna karşın sarı-lacivertliler Avrupa'daki yolculuğunu sürdürme hakkını elde etti.

Sıradaki rakip ise daha zorlu bir profil çiziyor. Sturm Graz, Avusturya futbolunun son yıllarda en istikrarlı ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Eşleşmenin kazananı Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Turdan elenen taraf ise Avrupa Ligi kulvarında yoluna devam etme şansı bulacak.

Rövanş karşılaşmasının tarihi ve saatine ilişkin ayrıntılar ise UEFA'nın yayımlayacağı programla netleşecek. Kadro tercihleri ve olası eksikler de maç gününe yakın belli olacak.

İki takımın hazırlık süreci bu haftaya kadar ayrı programlarla ilerledi. Kadıköy'deki ilk maçın skoru, rövanş öncesi dengeyi belirleyen unsur olacak.