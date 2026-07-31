Zafer Tırpançeker, 63 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm haberi 29 Temmuz 2026'da Türkiye Jokey Kulübü'nün yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyuruldu.

Cenaze töreni ise İstanbul'da geniş bir katılımla gerçekleşti. İşte hakkında bilinenler.

Cenaze Zincirlikuyu'da toprağa verildi

Merhumun cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi. Toprağa verilme işlemi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapıldı.

Törene spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski TFF başkanları Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ile eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren de son görevini yerine getirenler arasındaydı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden taziye mesajı yayımladı. Mesajda vefatın derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ölüm nedeni paylaşılmadı

Yayımlanan taziye ve kurumsal açıklamalarda ölümün tıbbi nedenine dair bilgi yer almadı. Aileden de bu konuda ayrı bir duyuru yapılmadı.

Bu nedenle vefat sebebi hakkında doğrulanmış bir veri bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar da resmi bir kaynağa dayanmıyor.

Zafer Tırpançeker kimdir?

Tırpançeker, iş dünyasının yanı sıra spor yönetiminde de tanınan isimlerden biriydi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Federasyondaki görevi Yıldırım Demirören'in 2012'de başkan seçilmesinin ardından başladı. 2015 genel kurulunun sonrasında da yönetim kurulu üyeliği devam etti.

Atçılık camiasıyla bağı ise ayrı bir başlık oluşturuyor. Türkiye Jokey Kulübü çevresinde uzun yıllar yer aldı; eşi Annabella Sponza Tırpançeker kulübün asli üyeleri arasında bulunuyor ve safkan yarış atlarının sahibi.

Eşinin ailesi İzmir'in köklü Levanten ailelerinden. Sponza ailesinin ticaret geçmişi 19. yüzyılın sonlarında İtalya'dan İzmir'e uzanıyor ve aile bugün el işçiliği mücevherleriyle bilinen bir markanın dördüncü kuşak temsilcilerini barındırıyor.

Özel yaşamına dair kapsamlı biyografik bilgi ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Tanınırlığı büyük ölçüde spor yöneticiliği ve atçılık camiasındaki bağları üzerinden şekillendi.