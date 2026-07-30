Son Mühür- Narlıdere Belediyesi ve ile DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube arasında süregelen TİS sözleşmesi sonuca ulaştı. Toplu sözleşmede imzalar Narlıdere Belediyesi Başkanlık makamında Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla atıldı.

Başkan Erman Uzun: "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık"

Bütçe olanakları ve imkanların zorlanarak emekçinin hakkının verme noktasına geldiğini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şu ifadeleri kullandı:

“Bütçe olanaklarımızı, imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak mesai arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını verme noktasında uzlaşmaya vardık. Narlıdere'mizin her köşesine alın teriyle hizmet götüren mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı, uğurlu olsun. Emeğin olduğu yerde bereket vardır. Dayanışmanın olduğu yerde umut vardır. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde ise aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmediğimiz yeni sözleşmemizin, her bir çalışma arkadaşımızın evine huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasında değerli katkılar sunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin’e, DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin’e, SODEMSEN yetkililerine ve işyeri temsilcisi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Sendika temsilcilerinden teşekkür ve memnuniyet mesajı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ise DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ise toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Toplu sözleşmemiz sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.