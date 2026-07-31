CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Özgür Özel ve ekibinin ise izleyecek oldukları yol haritası merak konusuydu. Bu belirsizlik ise geçtiğimiz günlerde sona erdi. Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurarak genel başkanlık koltuğuna oturdu.

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından İzmir'den çok sayıda ilçe başkanı ve belediye başkanı istifalarını sunarken, YENİ Parti'ye katılım sağladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesiyle beraber CHP İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü atanırken, çok sayıda ilçe başkanı da görevden alınmıştı. Görevden alınan isimler de partiden ayrılarak YENİ Parti'ye katılım sağlamışlardı.

CHP'nin yeni 5 ilçe başkanı belli oldu!

Gelen bilgiler çerçevesinde; CHP Kiraz İlçe Başkanlığı'na Central Hospital'in eski Genel Müdürü Musa Yeğen, CHP Torbalı İlçe Başkanlığı'na Torbalı'nın tanınmış isimlerinden biri olan Bekir Özel, CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı'na eski ilçe sekreteri olan Serkan Çağlar, CHP Karaburun İlçe Başkanlığı'na önceki dönem ilçe başkanlarından Bülent Çumçum, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'na ise 20.09.2025 tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongresinde Ahmet Yılmaz ile yarışan CHP Kemalpaşa eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın atandı.